Vekillerimiz artık kuruyemiş yiyemeyecek. Vah vekilim vah

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında cezaların artırılmasını öngören yasa teklifi Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.



Komisyonda CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile komisyon başkanı Mustafa Varank arasında yaşanan kuruyemiş diyalogu dikkat çekti.

"60 LİRA ZARARIMIZ VAR"

Milletvekillerine ikram edilen kuruyemişin fiyatındaki artışa dikkati çeken Arslan, "Fahiş fiyat diyoruz değil mi? Önümüzde kuruyemiş var, tavuk ve et arasında kilosu 400 lira. Valla bunu yersek Başkanım, adam başı 60 lira zararımız var." diye konuştu.

"MADEM ÖYLE, ARTIK KURUYEMİŞ KOYDURMAYALIM"

Bunun üzerine Varank ikram edilen kuruyemişleri göstererek, "Madem bizim örnek olmamız lazım. Bundan sonra bu kuruyemişleri koydurmayalım" ifadelerini kullandı.