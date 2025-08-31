Veli-Der'den dikkat çeken açıklama

Açıklamada, "Yaşanan ekonomik kriz, gıda enflasyonu çocukların fiziksel, bilişsel ve ruhsal gelişimlerini tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu nedenle yetkililere sosyal devlet olmanın sorumluluğunu hatırlatarak okullarda acil bir öğün yemek ve temiz içme suyu uygulamasını başlatılmasını talep ediyoruz. Artan eşitsizliklerin eğitim yoluyla derinleştirilmemesi için okul öncesi eğitimin bir an önce zorunlu eğitim kapsamına alınmasının acil görev olduğunu hatırlatıyoruz." denildi.

Öğrenci Veli Derneği, 30-31 Ağustos'ta emek meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve yurttaşların katılımıyla “kaybolan çocukluğu ve eğitim hakkını yeniden kazanalım" adlı çalıştay gerçekleştirdi. 2 gün boyunca akademisyenler, emek meslek örgütleri, eğitim emekçileri, veliler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla eğitimin sorunlarına dair tartışmalar yapıldı.

"ÇOCUKLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE DAİR KAYGILAR BÜYÜMEKTEDİR"

Çalıştaya ilişkin açıklamada "Okulların açılmasına günler kala, hem ülkemizin diğer alanlarında hem de eğitim alanında her gün tartışmalar yaratan, toplumun adalete inancını sarsan gelişmelere tanıklık ediyoruz. Eğitim alanında yaşanan sorunlar karar alıcıların ve eğitim yöneticilerinin yarattığı güvensizlikler, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine dair kaygıları büyütmektedir." denildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"VELİLERİMİZ HEYECANDAN ÇOK KAYGI DUYUYOR"

"Bizler Çalışmamızın sonuç raporunu ulusal basınla, kurumlarla paylaşarak mücadelemizi ortaklaştırarak büyütmek temel amacımızdır.

Raporumuzun tamamını süreç içerisinde paylaşacağız ancak bu çalışmanın bize acil görevler verdiğinin de farkındayız. Okulların açılmasına günler kala çocukları okula başlayacak ya da devam eden velilerimizin heyecandan çok kaygı duyduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Artan ekonomik kriz ve yoksullaşma, artan okul maliyetleri velilerimizi kaygıya sevk etmektedir. Yoksulluk nedeniyle kitlesel okul terklerinin yaşandığı dönemde, okulda olması gerekirken nerede olduğunu bilmediğimiz çocuklar ortadayken, iktidarın çocukların üstün yararı ve ortak geleceğimize dair kaygılarının olmadığını görüyoruz temel gündemlerinin kendi ideolojik gündemi ve sermayenin talepleri olduğunu biliyoruz.

"OKULLARDA ACİL BİR ÖĞÜN YEMEK VE TEMİZ İÇME SUYU UYGULAMASINI BAŞLATILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Bu çalıştaya katkı sunan tüm katılımcılara, Maltepe Belediyesi'ne ve emekçilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız ve ortak geleceğimiz için tüm halkımızı laik, bilimsel, parasız ve kamusal eğitim mücadelesini büyütmeye ve bizimle yan yana durmaya davet ediyoruz"