Venezuela devlet başkanından, Gazze konusunda "çifte standart" tepkisi

Nicolas Maduro, basın mensuplarının Gazze ile alakalı sorusunu yanıtladı.

Maduro, "Gazze'de devam eden soykırımı liderlerle ele alacağız. Uluslararası hukuk Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kalıyor. Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in Gazze'de insani yardıma muhtaç Filistinlilere ateş açmasını hatırlatan Maduro, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yiyecek isteyen bu insanları neden öldürdünüz? Filistinli siviller, insani yardım almaya çalışırken, İsrail askerleri silahlarıyla 107'den fazla insanı katletti. Bunun adı nedir? Uluslararası hukuk mudur? Soruyorum, nerede bu uluslararası adalet? Yani uluslararası hukuk neye yarıyor? Sadece emperyalizmin katliamını gizlemeye mi yarıyor?"