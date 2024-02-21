Venezuela'da kaçak altın madeninde toprak kayması: En az 30 kişi öldü, 100'den fazla kişi göçük altında kaldı

Venezuela'nın Bolivar eyaletine bağlı Angostura kasabasında yasa dışı işletilen altın madeninde toprak kayması meydana geldi.

Venezuelalı yetkililer, facia sonucu şimdiye kadar en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100'den fazla kişinin de göçük altında mahsur kaldığını ifade etti.

Kasabaya helikopterlerle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bolivar eyaletinin Vatandaş Güvenliği Sekreteri Edgar Colina Reyes, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatıldığını ve bağımsız bir komisyonunun bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde çökmenin heyelandan kaynaklandığı ve kaç kişinin toprak altında kaldığının tam olarak bilinmediği kaydedildi.

Öte yandan Venezuela merkezli yayın kuruluşu Telesur, toprak kaymasının yaşandığı anları yayınladı.