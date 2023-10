‘Ver vekaleti al parayı’ dolandırıcılığına dikkat!

YENİÇAĞ - Özel Haber / Ercan KARACA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl 1 milyon 232 bin 957 trafik kazası gerçekleşti. Bu yılın verilerine göre de Ocak-Ağustos döneminde 411 bin 675 trafik kazası meydana geldi. Her durumdan vazife çıkarıp, vatandaşları dolandırmaya çalışan sahtekârlar, trafik kazası yapanları da boş geçmedi. Sakın ‘beni dolandıramazlar’ demeyin. Kaza yaptıktan hemen sonra arayan dolandırıcılar, hali hazırda var olan “Değer Kaybı Tazminatı” hakkında dem vurup, her şeyleri yasalmış gibi hareket ediyor.

‘OTO EKSPERTİZ’ FİRMASINI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Bu konuda mağdur olmaktan son anda kurtulan bir kazazede vatandaş başından geçenleri şöyle anlattı: “Maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştım. Sigorta şirketimi arayıp bilgilendirdikten sonra, trafik kazası tespit tutanağını doldurdum. Akabinde ‘Oto Ekspertiz’ firmasından aradığını iddia eden bir kadın; ‘yaptığınız trafik kazasından dolayı oluşan hasarınız için değer kaybı tazminatı açalım. Size şu kadar para ödeyecekler. Dosya takibi için notere gidin ve noterin mail adresini öğrenin. Oraya göndereceğimiz vekaletnameyi imzalamanız yeterli’ dedi."

VEKALETNAMEYİ OKUMAK İSTEYİNCE AZARLANDI

Durumdan şüphelenip, sözde ‘değer kaybı tazminatı’ açacağını iddia eden kadını arayıp noterden önce vekaletnameyi okumak istediğini söyleyen kazazede, “Üstüne bir de kadından azar işittim” beyanında bulundu. Vatandaşların ‘araç alım satım’ dahil genel vekaletname verdiği bu dolandırıcılar, yasaları kullanıp, yasal olmayan bir yolla birçok kişiyi mağdur etti. Hasar danışmanlığı adı altında yapılan dolandırıcılığın detaylarını ve böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda ‘Ne yapmalıyım?’ sorusunun cevabını Avukat Merve Erden anlattı.

BUNLAR HUKUKLA ALAKASI OLMAYAN KİŞİLERDİR

Avukat Erden, “Kendilerini Hasar Danışmanlık ya da Sigorta Şirketi olarak tanıtan bu yapılar, genellikle yaralamalı ya da maddi hasarlı trafik kazaları sonrasında talep edilebilecek tazminattan pay almayı hedefleyen, avukat gibi hareket eden ama hukukla herhangi bir bağı olmayan kişilerden oluşmaktadır. Net şekilde söylemek gerekir ki bu şirketler asla yasal değildir. Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi açıktır; “…Gerçek ve tüzel kişilere ait işleri dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir” dedi.

2020’DE KANUNLA YETKİLERİ ELİNDEN ALINDI

“Bu şirketler 28 Temmuz 2020 tarihine kadar vatandaştan “şirket” vasfı ile vekalet alabilmekteydi” diyen Erden, “Ancak 28 Temmuz 2020’de çıkan kanun ile Hasar Danışmanlık Şirketlerinin vekalet alarak işlem yapma ve temlik alma yetkisi elinden alınmıştır. ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ kapsamında tazminat talep edebilecek tarafların avukat aracılığı ile yapılması kararlaştırılmıştır. Hasar Danışma Firmaları yasal olmayıp alanında uzman gerçek bir avukat ile çalışılmalıdır” ifadesini kullandı.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ SATIN ALIYORLAR

Erden şunları söyledi: “Kazazedelerin iletişim bilgileri yaralamalı kazalarda genellikle tedavi olunan hastanelerin çalışanları, kaza tespit tutanağını düzenleyen emniyet çalışanları ya da oto tamirhaneleri tarafından belirli bir komisyon karşılığında hasar danışmanlık şirketlerine satılmaktadır. İletişim bilgilerini ele geçiren bu yasa dışı firmalar hukuka aykırı bir şekilde açıkça KVKK kurallarını ihlal ederek, kazazedeleri arayıp, geçirdikleri kaza ile ilgili tazminat kazandıklarını söyleyerek vatandaşları notere yönlendirmektedirler.”

İKİ YILDAN DÖRT YILA KADAR HAPİS CEZASI

Böyle bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalırsanız, suç duyurusunda bulunabileceğinizi belirten Erden, “Zira kişisel verileri bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na da şikâyette bulunabilirsiniz. Noterden azilname göndererek aranızdaki vekalet ilişkisini sonlandırabilirsiniz. Ayrıca vekaletnamedeki avukat ismi yanıltmasın, bu tarz firmaların isimleriyle vekaletname almaları yasaklandığından bir avukat üzerinden vekaletname almak zorunda” açıklamasını yaptı.

YAPMANIZ GEREKEN İKİ YOL VAR

Hasar tespit tazminatı adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyaran Kollektif Sigorta Genel Müdürü Semih İsiyel ise, “Birincisi kaza yaptığınızda, suçlu olan kişi karşı tarafsa kendi aracınızın değer kaybı için, trafik sigortasına değer kaybı dosyası açtırabiliyorsunuz. Onun neticesinde aracınız ne kadar değer kaybettiyse sigorta şirketleri kendi arasında görüşüp size ödemesini yapıyor. İkincisi tanıdık bir avukat ya da tanıdık bir eksper şirketi. Bu yolla TAHKİM’e gittiğinizde, normalde 3 bin TL değer kaybı alacaksanız, 10 bin TL alabilirsiniz. Bu davalar da bir haftalarda sonuçlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

KARSAN 22 ÜLKEDE 1000 ELEKTRİKLİ ARACI İLE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Belçika’nın Brüksel şehrinde gerçekleştirilen sektörün en büyük otobüs fuarı Busworld 2023’te gövde gösteri yapan yerli firmamız Karsan, full elektrikli ürün gamından e-JEST, Otonom e-ATAK ve Hydrogen e-ATA modellerini sergiledi. Avrupa ve Amerika’nın yolcu taşıyan ilk elektrikli otonom otobüsü, Otonom e-ATAK’ın fuar boyunca park alanında otonom sürüş gerçekleştirdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “60 yıllık deneyimi, 2 bin 500 kişilik girişimci ruhla çalışan ekibiyle Karsan, sektörde en iyi tanınan markalardan biri” dedi.

-25 DERECE DE DAHI YOLCU TAŞIDI

“Yüzde 100 elektrikli e-JEST ve e-ATAK ile 2022’yi Avrupa’da lider olarak kapatmıştık” diyen Baş, “Avrupa’da 318 adet e-JEST, 233 adette e-ATAK sattık. Otonom araçlarımızla 1,5 yıldır Michigan ve Norveç’te yolcu taşıyoruz. Özellikle Michigan’da, kar yağışlı ve -25 derecelik soğukta, insanların dışarı araç çıkaramadığı havada dahi, Otonom e-ATAK aracımızla güvenle yolcu taşıdık. Ayrıca 30’un üzerindeki “Uçan Teknik Doktor” ekibimiz ile uzaktan müdahale yapılamayan durumlarda, yerinde çözüm sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

OTONOM TEKNOLOJISI MALIYETLERI SIFIRA İNDİRİYOR

Otonom e-ATAK’ta uygulanan teknolojiden de bahseden Baş şöyle konuştu: “Platooning teknolojisi, 8 metrelik 2, 3 ya da daha fazla Otonom e-ATAK’ın yoğun saatlerde 16 metre veya 24 metre uzunluğunda hayali körüğe sahip tek bir otobüsmüş gibi çalışmasına olanak sağlıyor. “Uzaktan Sürüş” teknolojisi ile de yolda karşılaşılabilecek beklenmedik yol onarım çalışmaları, kaza vb. durumlarda araca anlık müdahale edebiliyoruz. Bu sistem, otonom otobüs filosuna sahip operatörlerin güvenlik sürücüsü maliyetlerini sıfıra indiriyor.”

100 KM’DE 1 LITRE YAKAN YENI DS 9 E-TENSE 250, TÜRKIYE’DE

Formula E’deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, E-TENSE teknolojisini DS 7’nin ardından DS 9’da da sunmaya başladı. Türkiye’de satışa çıkan Yeni DS 9 OPÉRA E-TENSE 250’de, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik güç ünitesine eşlik eden 200 beygir gücünde, 4 silindirli bir PureTech motor bulunuyor. 15,6 kWsa batarya ile yaklaşık 85 kilometre tam elektrikli sürüşe sahip. 7,4 kW’lık şarj gücü desteği, 2 saat 23 dakikada 0’dan yüzde 100’e şarj olanağı sunuyor. Yüksek çözünürlüklü 12 inçlik dokunmatik ekranda, navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerini kontrol eden, tek bir hareketle tüm işlevlere erişmek için widget’lardan oluşan bir menü görüntüleniyor. Bu ekran 360 derecelik bir görüntünün izlenmesine veya iki USB-C bağlantı noktası üzerinden ya da istenirse de kablosuz olarak, CarPlay ve Android Auto işlevlerine erişilebilmesine olanak tanıyor.

YENİ SKODA KODİAQ 2024’TE GELİYOR

2016’da tanıtılan ve D SUV segmentinin lider modellerinden biri olan Kodiaq, yenilendi ve güçlü görünümü, yenilikçi özellikleri ve daha geniş yaşam alanıyla 2024’ün ikinci yarısı itibariyle Türkiye pazarında satışa sunulacak. Önceki nesle göre 75 litre artan bagaj hacmi 910 litreye çıkan yeni Kodiaq’da, kavşaklarda kazaları önlemeye yardımcı olan Dönüş Asistanı’ndan Çarpışma Önleme Asistanı, Otomatik Acil Durum Frenleme Özelliği ve akıllı telefon uygulaması yoluyla aracı park etmeye yarayan Uzaktan Park Asistanı gibi sistemler yer alıyor.

İkinci nesil Kodiaq’ın motor seçenekleri arasında benzinli ve dizel motor seçeneklerinin yanı sıra mild hibrit ve plug-in hibrit teknolojilerine sahip güç üniteleri de yer alacak. Yeni Kodiaq’ta, giriş seviyesi 150 HP’lik 1.5 TSI ünite, mild-hibrit teknolojisiyle gelecek. Bununla birlikte 204 HP ile 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli ve 150 HP ile 193 HP’lik 2.0 TDI dizel motorlar, ürün gamını tamamlayacak.

YEDİNCİ KEZ ‘EN GÜVENİLİR MARKA’ SEÇİLDİ

Bu yıl içerisinde J.D. Power’ın “Güvenilirlik Ödülü” taçlandırılan Lexus, What Car? anketinde 32 marka ve 178 model arasından sıyrılıp yedinci defa en güvenilir marka oldu Lexus araştırma sonucunda yüzde 98.3 gibi yüksek bir değer elde etti. İlk nesil NX ise yüzde 99.8, yeni nesil NX is yüzde 99.3 ve UX modeli yüzde 99.3’lük derecelendirmeyle gerçek kullanıcıların beğenisini kazandı. Her nesilde araçlarının kalitesini ileriye taşımaya devam eden Lexus, her yıl düzenlenen araştırmada 2017’den bu yana ilk sırayı almayı başarıyor. Lexus sorunsuz otomobillerinin yanı sıra satış sonrası hizmetlerindeki hızlı çözümleriyle de tüketicilerin beğenisini topladı.

HYUNDAİ ASSAN’DAN EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

İstanbul Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Hyundai Sınıfı açarak eğitime katkıda bulunan Hyundai Assan, okula 2 adet otomobil, motorlar ve gerekli teknik ekipmanları bağışladı. Teknik lise öğrencileri ve öğretmenler, bu ekipmanları sadece öğrenme amaçlı kullanacak ve gelecekte sektörün daha deneyimli uzmanlarla servis hizmeti vermesi için girişimde bulunacak. Öğrencilere yönelik bayilerde bir staj programı da sunan Hyundai Assan, buradan mezun olan öğrencileri Hyundai Assan Yetkili Servisleri’nde sertifikalı teknisyen olarak istihdam edecek.

Hyundai Sınıfı’nın açılış töreninde konuşan Hyundai Assan Başkan ve CEO’su Sangsu Kim, “25 yılı aşkın süredir Türkiye'de binlerce kişiye istihdam olanağı sağladık. Hyundai olarak, her yıl lise ve üniversite öğrencilerine burs sağlıyor, eğitim araç ve gereçlerini bağışlıyoruz. Mükemmel bir insan kaynağı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

BMW R 1300 GS EN GÜÇLÜ BOXER MOTORA SAHIP

Yeni BMW R 1300 GS'in merkezinde yer alan efsanevi iki silindirli boxer motor yeni eksantrik mili ve tahrik düzeniyle her zamankinden daha kompakt bir tasarıma sahip. 1300 cc hacmindeki bu ünite 145 beygir güç ve 149 Nm tork değerleriyle şimdiye kadar üretilen en güçlü BMW boxer motoru unvanını taşıyor. Yeni BMW R 1300 GS'in fütüristik çizgilere sahip yeni tasarımlı farı, Matrix LED teknolojisini ve sürüş güvenliğini destekleyen özelliklere sahip. Yeni BMW R 1300 GS uzun yolculuklarda kullanıcısına destek olan Sürüş Asistanları donanımıyla öne çıkıyor. Aktif Hız Sabitleme (ACC), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi (FCW) ve Şerit Değiştirme Uyarısı (SWW) Yeni BMW R 1300 GS'in dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.