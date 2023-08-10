'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı

MetroPOLL Araştırma'nın anketinde vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusu soruldu. Her partiye göre çıkan cevaplar listelendi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 1
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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 2

MetroPOLL Araştırma şirketi, 15-19 Temmuz tarihleri arasında seçmenlere, “Son cumhurbaşkanı seçiminde verdiğiniz oydan dolayı pişmanlık duyuyor musunuz?” sorusunu yöneltti. Türkiye genelinde 1746 kişinin katılımıyla yapılan ankette, yüzde 72’lik dilim kullandığı oydan pişman değil.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 3

Toplam 1746 kişiyle yapılan ankette seçmenlerin verdiği cevaplara göre sırasıyla en çok HDP, İYİ Parti ve AKP seçmeni oy tercihi nedeniyle pişman oldu.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 4

Toplam seçmen sayısına oranlandığında "Evet pişmanım" diyenlerin oranı yüzde 22,4 oldu. "Hayır pişman değilim" diyenlerin oranı ise 72,8 olurken, yüzde 4,8 ise "cevap/fikrim yok" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 5

ANKETİN PARTİ SONUÇLARI!

- AKP seçmenlerinin yüzde 22,5'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 74,9'u "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 6

- CHP seçmenlerinin yüzde 19,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 79,0'u "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 7

- MHP seçmenlerinin yüzde 20,9'u "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 77,7'si "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 8

- İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 24,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72,4'ü "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 9

- HDP/YSP seçmenlerinin yüzde 26,2'si "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 72'ü "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 10

- YRP seçmenlerinin yüzde 24,7ü "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 78,6'sı "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 11

- TİP seçmenlerinin yüzde 20,8'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 75'i "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 12

- Zafer Partisi seçmenlerinin yüzde 37,1'i "verdiğim oy nedeniyle pişmanım", 62,9'u "pişman değilim" dedi.

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'Verdiğiniz oydan pişman mısınız?' anketi. Çıkan sonuçlar herkesi şaşırttı 13
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