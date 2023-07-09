Tanju Özcan: Yakında tabela partisi haline dönüşeceğiz

Kılıçdaroğlu'nu değiştirmek için yaptıkları yürüyüşe yanlarından geçen araçların hemen hemen tamamının kornalarıyla destek verdiğini dile getiren Özcan, "Allah hiçbir siyasi lideri bu duruma düşürmesin. O yüzden daha fazla insanları germeden, daha fazla partiyi germeden bir an önce görevini bıraksın. Bu işi yapabilecek ehil eller ondan sonra görevi yapmaya hazırlar, talipler." dedi.

Bu söylediklerinin yıllardır partide yaşanan ama dile getirmedikleri konular olduğunu ifade eden Özcan, "CHP içerisinde Kürt de eşittir, Türk de eşittir, Alevi de eşittir, Sünni de eşittir. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz. Böyle bir hakkı da yok, böyle bir yetkisi de yok. Atatürk'ün kurduğu kurallar, koyduğu laiklik, cumhuriyetçilik, devletçilik, milliyetçilik ilkesi buna asla izin vermiyor. Biz bu topraklar altında yaşayan 85 milyon hepimiz eşit vatandaşız. En azından bizim partide bu böyle. Eğer bu denge bozulursa bir daha toparlayamayız." değerlendirmesinde bulundu.