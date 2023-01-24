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Vergi affı çıktı mı, vergi affı kapsamı ne? Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından vergi affı ve vergi affı kapsamına dair açıklamalarda bulundu. Vergi borcu olanlar vergi affı kapsamında 2023 yılı için hangi borçların vergi affına dahil olduğunu araştırıyor. Peki, Vergi affı çıktı mı, vergi affı kapsamı ne? Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:49
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Vergi affı çıktı mı, vergi affı kapsamı ne? Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?

Vergi affı çıktı mı, vergi affı kapsamı ne? Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi affı hazırladığını duyurdu. Vergi affı kapsamında sigorta primi, idari para cezaları gibi borçlar vergi affı yapılandırılmasına dahil edilecek. Peki, Vergi affı çıktı mı, vergi affı kapsamı ne? Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yeni bir vergi affı hazırlığını duyurdu. Erdoğan, “Vergi daireleri, SGK, belediyeler gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz” açıklamasıyla yeni bir vergi affı hazırlığını duyurdu. Peki, Hangi borçlar 2023 vergi affına dahil olacak?

2023 VERGİ AFFI NELERİ KAPSIYOR?

Vergi affı ile vergi, sigorta primi (SGK ve Bağ-Kur), idari para cezaları gibi borçlar yapılandırmaya dahil edilecek. Belediyelere olan emlak vergisi borçları, elektrik, su ve KYK borçları da yapılandırma içine alınacak. Motorlu Taşıtlar Vergileri, nüfus cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları, gümrük cezaları, askerlik cezalarının da yapılandırma kapsamına alınması bekleniyor.

Son 6 yılda, 5 kez yapılandırma ve af içeren kanuna bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlığı içinde olduklarını duyurdu. Erdoğan şunları söyledi:

''Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyeler, il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Bu teklifle, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Yapacağımız düzenlemeyle tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağı için taraflara ihtilafları sonlandırma fırsatı veriyoruz. Teklifle, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini de sağlıyoruz.

* Bilindiği gibi yükseköğrenim kredi borçlarının endekse bağlı olarak artışına son vermiştik. Artık gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa, sadece o rakamı geri ödüyor. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları da silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Kapsamlı bir uygulama, yapılandırma teklifimizin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz.''

KAÇ TL'YE KADAR VERGİ AFFI GELECEK?

''Bir müjde de icralık borcu olan vatandaşlara vermek istiyorum. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek ve takiplerini sonlandıracak bir düzenleme zaten yapıldı. Şimdi de aynı uygulamayı, vergi dairelerimize vergi, ceza ve faiz gibi bütün başlıklarda 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımız için hayata geçiriyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere vergi dairelerine olan ve 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklayacağı bu uygulamanın vergi dairesine olan borcundan dolayı takibe maruz kalmayacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

* Yapılan düzenlemelerin temel amacı, devletle vatandaşın küçük meblağlı meseleler için karşı karşıya gelmesinin önüne geçmektir. Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği, devletin geliri arttıkça ortaya çıkan imkanı 85 milyonun tamamının huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz.''

KYK BORÇLARI, VERGİ BORÇLARI, TRAFİK CEZALARI VERGİ AFFI KAPSAMINA GİRECEK Mİ?

Henüz içeriği açıklanmayan hazırlığın kapsaması beklenen borçları şu şekilde;

-Belediyelere borçlar, elektrik su ve öğrenim kredisi borçları yapılandırma kapsamında olacak.

-Vergi ve SGK borçları

-Trafik cezaları

-Nüfus cezaları

-Askerlik cezaları

-Kaçak geçiş cezaları

-Gümrük cezaları

-Adli para cezaları

-KYK borçları

-Matrah artırımı

-Kasa ve stok affı

-Su borçları

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