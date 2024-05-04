Veterinerin önüne giden sokak kedisinde tümör çıktı

Zonguldak şehir merkezinde, özel bir veteriner kliniğinde görev yapan veteriner hekim Suat Olucak, hayvansever Seda Mercan ile kliniğin girişinde sohbet ederken bir sokak kedisinin kliniğin kapısına yaklaştığını fark etti. Kediyi içeriye davet eden Olucak, ona mama verdi.

Ancak kedinin başını eğik tuttuğunu fark edince durumunun anormal olduğunu düşündü ve hemen muayenehaneye getirdi. Kedinin kulağından içeriye kamera ile bakan veteriner hekim, kanamalı tümör olduğunu ve sağlık durumunun da ciddi olduğunu fark edince tedavi sürecini başlattı.