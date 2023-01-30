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Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi

Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için Belediye Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 20:22
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Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi

Vezirköprü'de SMA hastası Ebrar bebek için etkinlik düzenlendi
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Süreyya YÜCEL - SAMSUN / YENİÇAĞ

Vezirköprü'lü SMA hastası Ebrar Nur İnan'ın tedavisi amacıyla Belediye Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe yerel sanatçı Koral Yüksel ve VEGED Halk Oyunları Ekibinden sonra sahne alan Karadeniz Müziğinin Güçlü sesi Hülya Polat tüm vatandaşların, SMA hastalığı hakkında bilinçlenmesi, evlenmeden önce SMA testlerinin yapılmasıyla öne geçilebileceğini ifade ederek, "Ebrar bebek gibi zamana karşı yarışan hastaların yurtdışı tedavileri için birey olarak, toplum olarak bu ailelere maddi yardımda bulunarak çocuklarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını sağlamalıyız" diye konuştu. 

Hülya Polat sahnede özgün Karadeniz türküleri seslendirerek geceye katılan Vezirköprülülere unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda etkinliği hazırlayan Özlem Öztürk tarafından SMA hastası Ebrar bebek için ücret almadan sahneye çıkan Hülya Polat'a bu iyilik hareketine katkılarından ve sanatçı duyarlılığını göstermesinden dolayı teşekkür edildi.

 

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