Vicdansız bakıcıya hapis cezası. Otizmli gence yaptıkları şok etmişti

Kaynak: DHA
Vicdansız bakıcıya hapis cezası. Otizmli gence yaptıkları şok etmişti
Mersin’de, yüzde 94 engellilik oranına sahip Efe K.'ya şiddet uygulamakla suçlanan bakıcı Ali K., mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepki çeken olay, 25 Ocak’ta Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir engelli bakım merkezinde gerçekleşti.

Çalıştığı merkezde, otizmli Efe K.'ya şiddet uygulayan Ali K., olayın ardından gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yaklaşık sekiz dakikalık şiddet içeren görüntüler, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Ali K.'nin, Efe’ye önce boğazını sıkarak ve yumruk atarak, sonra da onu kanepeye yatırıp üzerine çıkarak şiddet uyguladığı görülüyor.

Ali K. aleyhinde hazırlanan iddianame, Mersin 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve ‘kendini savunamayacak durumdaki bir kişiye karşı basit yaralama’ suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi.

Karar duruşması bugün aynı mahkemede yapıldı ve sanık, mağdurun yakınları ve avukatlar duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Ali K. pişmanlığını dile getirerek, “Bu olaydan dolayı çok üzgünüm ve Efe ile ailesinden özür diliyorum. Böyle bir suçla burada olmaktan dolayı pişmanım,” ifadelerini kullandı.

Efe K.'nin annesi Muazzez Ünal, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti ve en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Mahkeme, Ali K.'ye öncelikle sekiz ay hapis cezası verdi, ancak suçun yüzde 94 engelli bir bireye karşı işlenmiş olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak on iki aya çıkarıldı.

Kararın ardından, şikayetçi avukatı Mavi Özge Öz, verilen karara itiraz edeceklerini açıkladı.

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