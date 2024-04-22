Küçük kızın işitme engelli görevliye sürprizi kalpleri eritti

Kaynak: Haber Merkezi
Küçük kızın işitme engelli görevliye sürprizi kalpleri eritti
Kendilerine sık sık kargo getiren işitme engelli kargo görevlisine teşekkür etmek isteyen küçük kız, işaret dili öğrenerek sürpriz yaptı.

İşitme engelli kargo görevlisi tarafından sık sık ziyaret edilen küçük kız, ona sürpriz yapmak için işaret dili öğrenmeye karar verdi. Zamanla işaret dili konusunda ustalaşan küçük kız, gelen kargo görevlisiyle işaret dili kullanarak iletişim kurdu. Bu duygusal anlar, çocuğun ailesi tarafından kayda alındı ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Küçük kızın bu anlamlı jesti, işitme engelli kargo görevlisine olan sevgi ve saygısını ifade etmenin güzel bir örneği olarak yorumlandı. Bu duygusal hikaye, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Son Haberler
'Suriyeli bacılarımıza yardım' diye topladıkları paralarla IŞİD hücresi fonlamışlar Gündem
'Suriyeli bacılarımıza yardım' diye topladıkları paralarla IŞİD hücresi fonlamışlar
Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı Yerel Haberler
Ekmek yapmak isterken yangın çıktı, hortumla söndürmeye çalıştı
Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti Spor
Şanlıurfa'da skandal. Yarış iptal edildi nedeni herkesi şok etti
İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi? Dünya
İspanya, Ukrayna'ya Patriot füzesi verecek mi?
Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi Spor
Arda Güler mangal partisi verdi. Takım arkadaşlarına halay çektirdi
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi Gündem
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Adana’da defnedildi
THY'de dehşet maaşlar ortaya çıktı. Genel müdür 1.400.000 lira alıyormuş Gündem
THY'de dehşet maaşlar ortaya çıktı. Genel müdür 1.400.000 lira alıyormuş