Küçük kızın işitme engelli görevliye sürprizi kalpleri eritti

İşitme engelli kargo görevlisi tarafından sık sık ziyaret edilen küçük kız, ona sürpriz yapmak için işaret dili öğrenmeye karar verdi. Zamanla işaret dili konusunda ustalaşan küçük kız, gelen kargo görevlisiyle işaret dili kullanarak iletişim kurdu. Bu duygusal anlar, çocuğun ailesi tarafından kayda alındı ve sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenildi. Küçük kızın bu anlamlı jesti, işitme engelli kargo görevlisine olan sevgi ve saygısını ifade etmenin güzel bir örneği olarak yorumlandı. Bu duygusal hikaye, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.