Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın 75 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e her geçen gün farklı takımlar talip olmaya devam ediyor. Avrupa'nın birçok önemli kulübünü peşine takan Victor Osimhen için bu kez de Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

VICTOR OSIMHEN'E REAL MADRID KANCASI

Fichajes'te yer alan habere göre: Real Madrid, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibinin fizikli ve yüksek bitiriciliği olan bir forvet istediği ve bu yüzden de rotasını Osimhen'e kırdığı aktarıldı. Haberde yıldız oyuncun performansından da övgüyle bahsedildi.

VICTOR OSIMHEN İÇİN 100 MİLYON EURO VURGUSU

Çıkan haberin ayrıntılarında, Victor Osimhen'i transfer etmenin 100 milyon euroyu aşabileceği kaydedildi. Ayrıca Real Madrid'in 27 yaşındaki oyuncuyu takımda eksik olan parça olarak gördüğü belirtildi. Ayrıca Osimhen'in Afrika kıtasının en büyük yıldızları arasında olduğu için LaLiga'ya olan ilginin de artacağı aktarıldı.

İşte o haber: