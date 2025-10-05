Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının en önemli mücadelesinde Galatasaray ve Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiler. Büyük heyecana sahne olan derbi maçı 1-1 berabere bitti. Hakem kararlarının da damga vurduğu 90 dakikayı usta isimler, kaleme aldı.

İşte o yazılardan öne çıkanlar;

"ASLAN'IN ÜZERİNE GİTMEK YERİNE..."

"Maç başlamadan önce skoru 1-1'e bağlasan deplasmanda Beşiktaş için iyi sonuç diyebilirdik. Ancak maçın hikâyesi öyle bir gelişti ki üzülmesi gereken taraf Beşiktaş oldu. Liverpool zaferinin mutluluğu ve yorgunluğu etkisindeki Galatasaray'da Okan Buruk, aynı 11'le başlayarak 'Ben yorgun değilim' meydan okuması yaptı. Ancak Beşiktaş'ın dinamik başlangıcı ve Abraham'la erken golü, oyunu Beşiktaş lehine çevirdi. Sanchez'in kırmızı kartla atılıp Galatasaray'ın 10 kişi kalması, Beşiktaş'a tarihi fırsat kapısını açtı. Ancak Sergen Yalçın eksik ve yorgun Aslan'ın üzerine gitmek yerine kontrollü oyunu tercih etti. Aradığı kontratak fırsatını Rafa ile bulsa da 2-0'ı yakalayamadı."

(Fatih Doğan/Sabah)

"BEŞİKTAŞ FIRSAT TEPTİ"

"Beşiktaş, tüm bu koşullar altında derbide galibiyet için daha fazla kararlılık ve kazanma karakteri ortaya koymalıydı. Dün Sergen Yalçın, maçı istediğini yaptığı değişikliklerle gösterdi ama Rafa gününde değildi, Abraham ve Bilal Toure de dağınık idi. Çok yüksek yoğunluklu bir derbi izledik. Uzun lafın kısası Beşiktaş, avuçlarının içindeki galibiyet fırsatını tepti. Galatasaray’ın da 10 kişiyle teslim olmaması takdir edilmeli. 3 gün arayla sahada adeta ruhlarını bıraktılar."

(Güntekin Onay/Hürriyet)

"SERGEN HOCANIN PLANLARININ ÜRÜNÜYDÜ"

"Ali Sami Yen’deki büyük derbiye Galatasaray hem mental olarak hem futbol olarak çok yüksek gelmiş olsa da Sergen Yalçın’ın literatüre geçecek, ‘Derbiler belli olmaz hocam, çalışır kazanırız’ tabiri yine devreye girdi. Beşiktaş, Ali Sami Yen’deki derbiye çok iyi başladı, Abraham, Bilal Toure, Cerny ve Rafa dörtlüsü müthiş baskı yapmasalar da topu her aldıklarında çok hızlı Uğurcan’a kadar götürdüler. Zaten Beşiktaş bu anlamda ligin en hızlı forvetlerinden kurulu takımı. Hele Rafa Silva’yı topla yakalayabilecek bir savunmacı bulmak zor. Sergen hoca da planı bu gerçekler üzerine kurdu. Galatasaray yetenekli ve sıkı bir takım ama Beşiktaş hızlı bir takım. Orkun Kökçü’nün pas ve şut yetenekleri öndeki dört forveti desteklediği anlarda Beşiktaş için hücum aksiyonları daha da anlam kazandı. Abraham’ın attığı golü de Orkun’un bu yetenekleri sayesinde hazırlamış olmaları Sergen hocanın planının ürünüydü."

(Serkan Akcan/Fanatik)

"ORKUN NEREDE NE YAPIYOR?"

Derbi maçlarında hiçbir zaman kazanan önceden belli olmaz. Bu klasik cümledir ama bu tip maçlarda belli şeyleri yapıp, belli şeyleri yapmayacaksın. Galatasaray öyle ya da böyle, yorgun da olsa eksik de olsa çok tehlikeli bir takım. Ceza sahasına yakın yerde riskli oynar, kalecin de takım arkadaşına öyle pas atarsa golü yersin. Beşiktaş takımı kadro olarak iyi değil. Böyle bir Galatasaray’ı yakalamışsın, üç gün önce sarı- kırmızılıların Liverpool’a yaptığı gibi onu bozacaksın. Galatasaray, Liverpool’u önce bozdu sonra yendi. Senin eline fırsat geldi. Golü attın, rakip on kişi kaldı, zaten yorgun ve bundan faydalanamadın. Demek ki iyi takım değilsin. Orkun diye bir oyuncu aldı Beşiktaş. Uçak kaldırdı, stadyumu doldurdu. Nerede Orkun ne yapıyor? Maç mı kazandırıyor Beşiktaş’a? Rafa ne yaparsa yine o oluyor. Ona da çok güzel fırsat geldi, atamadı.

(Erman Toroğlu/Sözcü)

