Nihat Kahveci'den Galasaray-Beşiktaş derbisi sonrası flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın söylediğine inanmıyorum"

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş, derbi mücadelesinde sahadan 1-1'lik skor ile ayrıldı. Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında bu maç ile ilgili çarpıcı sözler kullandı.

İşte Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

"GALATASARAY ÜRETEMEDİ"

"Galatasaray topa sahip oldu ama hiçbir şey üretmedi. Barış Alper Yılmaz enteresan bir şekilde sanki ilk defa maça çıkan futbolcu gibiydi. Enteresan şutları ıskaladı, kötü şutlar attı. İşin içinde yoktu, Yunus Akgün yoktu"

"TEKRARINI NEDEN GÖREMİYORUM!"

"Osimhen'de bilmiyorum ne sıkıntı var, çok agresif sahanın içinde. Yine bugün çok koştu, mücadele etti. Emirhan'a doğru bir ayak savurma var, ben tekrarını niye göremiyorum! Kırmızı kart olabilecek bir pozisyon o. Eğer bu sağ ayağı salladı, bilerek vurduysa VAR çağırsa kırmızı verebilir. Sonrasında boğazlama var karşılıklı. Bak sarı kesin ama şu tekrarını izleyelim ya!"

"BARIŞ ALPER'İ BU KADAR KÖTÜ GÖREMEZSİN"

"Yunus Akgün'ü bir daha böyle bulamazsın, Barış Alper'i bu kadar kötü belki göremezsin, Osimhen mücadele ediyor ama onu iyi tutmuşsun, böyle bir Galatasaray'ı bulmuşsun topu onlara veriyorsun. Sen topla oynayacaksın ki pozisyonlar üret. İşin bu tarafında Beşiktaş sınıfta kaldı."

Spor yazarları Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdi! O yıldız için çok sert sözler

Maça damga vuran skandal hata! Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar edilebilir

"GALATASARAY MUTSUZ DEĞİLDİR"

"İlkay Gündoğan bence Torreira'yla beraber Galatasaray'ın en iyi oyuncusuydu. Singo sakatlandı, Davinson kırmızı kart gördü bence karlı 1 puan aldı Galatasaray bugün. Çok mutsuz değildirler"

"SERGEN HOCA'NIN DEDİĞİNE İNANMIYORUM"

“Beşiktaş’ta Sergen Hoca mı istiyor, yoksa oyuncular psikolojik olarak bu moda mı giriyor, bilmiyorum. Bu durum Kocaelispor maçında da yaşandı; Beşiktaş geri çekildi. Sergen Hocanın 'Geri çekilin' dediğine inanmıyorum.”

"NEDEN TEKRAR İZLEYEMİYORUZ?"

"Biz, Emirhan Topçu ile Osimhen'in pozisyonunu niye tekrar izleyemiyoruz? Birbirlerini boğazlıyorlar orada, bir izleyelim ya tekrarını."

