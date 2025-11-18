2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten mücadelede Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sakatlanarak oyundan çıktı. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında Demokratik Kongo, Nijerya'yı 4-3 mağlup etmeyi başardı.

İKİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRLERİ ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Karşılaşmanın ardından, Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle ile Kongo Teknik Direktörü Sebastien Desabre tartıştı. Güvenlikler araya girerek tartışmanın büyümesini engelledi.

Victor Osimhen'in teknik direktöründen şok iddia! Büyü tartışması - Resim : 2

BÜYÜ İDDİASI

Eric Chelle, maçın ardından gerginliğini sebebini anlatarak, büyük bir iddia ortaya attı. Chelle, rakip takımın penaltı atışları sırasında büyü yaptığını öne sürdü.

İşte Eric Chelle'nin o sözleri;

"Penaltılar esnasında Demokratik Kongo yedek kulübesinde birisi voodoo büyüsü yapıyordu. Suya benzer bir şey vardı ve onu serpiyordu. Bu yüzden tepki gösterdim."

