Video çekip yayınlayan sığınmacı kadın ve erkekten Türklere skandal sözler: Biz gitmeyeceğiz siz gideceksiniz

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kadın ve bir erkek sığınmacının ifadeleri eleştirilerin odak noktasına yerleşti.

Videoda, erkeğin söylediği sözlere kadının cevap verdiği görülüyor. Erkeğin, Türk toplumunu hedef alan sözleri tepkilere neden oldu. Kadının ise bu sözlere destek verir nitelikte yanıtlar verdiği görüldü.

Bu tür söylemlerin sosyal huzuru bozduğu gerekçesiyle geniş çapta eleştirildi. Birçok kişi, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve sığınmacıların ülkelerine dönmesi gerektiğini belirtti.

Olayın ardından, toplumun farklı kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sığınmacılar ödemiyor, işsiz Türk’e haciz

Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu görüntüler, sığınmacıların ülkerine geri dönmeleri tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kadın ve erkek sığınmacının görüntüleri eleştirilerin odak noktasına yerleşti.

Erkeğin söylediği sözlere kadının cevap verdiği görüldü.

Kadının söylediği, “Dini Türkçe” sözlerine adamın, “dinsiz Türkçe” şeklinde cevap vermesi büyük tepki çekti.

Videonun devamında, “Tanrı” diyen adama, Kadının “Allah” dediği görüldü.

“Dilek tutmak” diyen adama kadın, “dua etmek” şeklinde cevap verdi.

Birçok Türkçe kelimeyle oynayarak Türklerle alay eden iki sığınmacı skandalına tepki yorumları yağdı.