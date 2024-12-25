Vietnam'da internet denetimi artıyor

Vietnam hükümeti, sosyal medya platformlarında genişletilmiş denetim uygulamalarını başlatan yeni internet düzenlemelerini 25 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe soktu. Yeni düzenleme, ülkedeki dijital platformların, kullanıcılarının kimliklerini doğrulamaları ve devletin talebi üzerine verileri sunmaları gerektiğini belirtiyor.

Vietnam’daki tüm sosyal medya platformları, kullanıcılarının telefon numaralarını veya kimlik numaralarını doğrulayarak bu bilgileri, ad ve doğum tarihiyle birlikte saklamak zorunda kalacak. Ayrıca, devletin "yasadışı" olarak nitelendirdiği içerikleri 24 saat içinde kaldırmak zorundalar. Bu yeni yasalar, Vietnam'da sosyal medya üzerindeki içerik denetimlerini artırırken, özgürlüklerin kısıtlanması olarak yorumlanıyor. Aktivist Dang Thi Hue, "Decree 147, farklı görüşlere sahip kişileri kamusal olarak baskı altına almak için kullanılacak" şeklinde açıklama yaptı.

Decree 147, 2018 yılında kabul edilen siber güvenlik yasasının bir uzantısı olarak kabul ediliyor ve bu yasa, ABD, Avrupa Birliği ve internet özgürlüğü savunucuları tarafından Çin'in internet sansürüne benzetilmişti. Bu yeni düzenlemeyle birlikte, yalnızca doğrulanmış hesaplar canlı yayın yapabilecek, bu durum özellikle TikTok gibi sosyal ticaret platformlarında kazanç sağlayan bireyleri etkileyebilir.

Vietnam hükümeti, özellikle sosyal medya üzerinde aktif olan ve hükümetin eleştirisini yaparak büyük bir takipçi kitlesine ulaşan kişileri hızla hedef alıyor. Örneğin, Ekim ayında YouTube'da 120 bin takipçisi olan blog yazarı Duong Van Thai, hükümeti eleştiren yayınlar yaptığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Yeni düzenlemeler yalnızca sosyal medya firmalarını değil, aynı zamanda gençler arasında bağımlılığı engellemeye yönelik oyun düzenlemelerini de kapsıyor. 18 yaş altı bireyler için oyun süreleri sınırlandırılacak; her oyun oturumu 1 saatle sınırlı olacak ve günlük toplam oyun süresi ise 3 saatten fazla olamayacak. Vietnam'da 100 milyon kişilik nüfusun yarısından fazlası video oyunları oynuyor ve 65 milyon Facebook kullanıcısı, 60 milyon YouTube takipçisi, 20 milyon TikTok kullanıcısı bulunuyor.

Yeni düzenlemelerle, internet üzerindeki içerik denetimi sıkılaştırılacak ve hükümetin kontrolü artacak. Bu durum, özellikle sosyal medya üzerinden sesini duyuran kişilerin daha temkinli ve korku içinde hareket etmelerine yol açabilir.

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