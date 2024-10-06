Vietnam’ın GSYİH’sia artış gösterdi

Vietnam’ın GSYİH’si, 2024’ün 3. çeyreğinde yıllık bazda %7,40 oranında artarak 2. çeyrekteki %7,09’luk büyümeden hızlandı ve 2022’nin 3. çeyreğinden bu yana en yüksek yıllık artışı kaydetti. Bu sonuç, Eylül ayında ülkeyi vuran ve birçok iş operasyonunu durduran yedi on yılın en kötü tayfunun etkisine rağmen, üst üste 12. çeyrek yıllık büyümeyi temsil ediyordu. Genel büyüme oranının %60’ını oluşturan nihai tüketim, 3. çeyrekte %7,02 artarak güçlü kaldı.

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İhracatta %15,68’lik bir artışla dış satışlar dirençliydi. Hizmet faaliyeti %7,51’e, sanayi ve inşaat %9,11’e yükseldi. Tarımsal çıktı ise %2,58’e geriledi. Yılın ilk üç çeyreğinde ekonomi %6,82 oranında ilerledi. Hükümet bu yıl %6,8 ila %7,0 arasında bir GSYİH büyümesi hedefliyor. Sanayi ve inşaat, ekonominin en büyük sektörünü oluştururken (%41), hizmetler %37 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %22 paya sahiptir.

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