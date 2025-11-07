Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Viktoria Plzen ile deplasmanında golsüz berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti.

HAKEM VAR TAVSİYESİNE RAĞMEN PENALTI VERMEDİ

Karşılaşmanın ardından uzatmaların son dakikasında Jhon Duran'ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili hakemin kararı büyük tartışma yarattı.

90+4'te rakibiyle girdiği ikili mücadelede Jhon Duran yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak maçın Hollandalı hakemi Allard Lindhout devam kararı verdi.

Ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine monitöre giderek pozisyonu tekrar inceleyen Lindhout yine kararından dönmedi ve penaltı olmadığına hükmetti.

FENERBAHÇE'DEN İNGİLİZCE HAKEM TEPKİSİ!

Golsüz beraberlikle sona eren zorlu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçın hakemine tepki gösterdi.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan İngilizce paylaşımın Türkçe karşılığında şu ifadelere yer verildi:

"Şortunu çekti çıkardı.

VAR: İnceleme önerilir.

Hakem: Oynamaya devam edin."

SKRINIAR: 'HAKEM İLK DURAN'IN ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Öte yandan Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi." diye konuştu.

EDERSON: 'O POZİSYON PENALTIYDI'

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson da penaltı pozisyonu hakkında "Hakemin verdiği kararla ilgili şunu söyleyebilirim, penaltıydı o pozisyon. Duran'ı çekiyordu. Penaltı kararı verilmeliydi. Verilen kararı anlamadım." yorumunu yaptı.

TEDESCO: 'BASKI HİSSEDİYORSA DÜDÜK ÇALMAMASI GEREKİYOR'

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında hakemin kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Hakem baskı altında mıydı bilmiyorum. Burada baskı hissediyorsa düdük çalmaması gerekiyor. Penaltı için diyecek bir şeyim yok, hakem vermediyse penaltı değildir."