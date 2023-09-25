Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Balıkesir'de bir villaya düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler, villada adeta uyuşturucu imalatı yapıldığını gözler önüne serdi.

KAYNAK: İHA
Villayı uyuşturucu imalathanesine çevirdiler

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından bir villaya operasyon düzenlendi.

Villada uyuşturucu imalatı ihbarını alan ekipler, şahısları uzun süre teknik ve fiziki takibe aldı. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler villaya baskın yaparak 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Havadan dron desteği ile yapılan operasyonda, polisin ele geçirdiği malzemeler ise villanın adeta uyuşturucu imalathanesi olduğunu gözler önüne serdi.

Evin içinde yapılan aramalarda; daralı 4 kilo 171 gram skunk esrar maddesi, 55 kök ekili uyuşturucu skunk esrar maddesi, 20 adet led iklimlendirme cihazı, 24 paket ortam nem çekici, 7 adet ortam ısı ve nem ölçme cihazı, 5 adet sıvı kimyasal, 3 adet elektronik Ph ölçme cihazı, 3 adet ortam nemlendirme cihazı, 3 adet vantilatör, 2 adet havalandırma cihazı, 2 paket katı kimyasal, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet esrar maddesi öğütücü aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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