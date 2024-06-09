Vincenzo Montella: Çok zorlandım

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Polonya ile yapılacak hazırlık maçı öncesi konuştu.

Yarınki kadroda karışım yapacağını belirten Montella, "Polonya ile Gürcistan benzer oynuyorlar ama çok da benzer değiller. 5'li oynuyor gibi gözüküyorlar ama her zaman 5'li oynadıklarını görmüyoruz. Buradaki oyuncuların hepsi oynayabilecek seviyede. Bazı oyuncuları göndermek zorunda kaldık. Sadece 11 oyuncuyla oynayabileceğiniz bir futbol kalmadı. 5 değişiklik hakkınız var 16 futbolcu üzerinden plan yapmalısınız. 8 gün kala bazı oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Kimseyi yormaya gerek yok. Yarın kadroda bir karışım olacak. Bazılar memnun olmayacak ama başka da bir seçeneğimiz yok." dedi.

Arda Güler'in hangi pozisyonda oynatılacağı ile ilgili ise "Arda Güler, iki pozisyonu da oynayabilecek bir futbolcumuz. Son zamanlarda genelde sağ kanat oynadı. Bizim oyun sistemimize göre kanatlarımızı çok fazla geriye gelmelerini istemiyoruz ve çok fazla koşturmuyoruz. O pozisyonda rahatça oynayabileceğini düşünüyorum. Tüm maçlar zordur, oyuncularınızı iyi tanımanız gerekiyor. En iyi şekilde hazırlanıp sahada en iyi halimizle yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Montella'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

- Çok ciddi sakatlıklarımız bulunmuyor. Özellikle Zeki ve Ferdi için mantık çerçevesinde oyuncularımızı riske etmemenin en doğrusu olduğunu düşünüyorum.

- Ben genelde geçmişe değil şimdiye ve geleceğe bakarım. Hazırlanırken de 'full' konsantrasyonla hazırlandık. Birlikte zaman geçirdikçe bir aile olduk ve bu duyguyu sahaya yansıtacağız. O sorumlulukla ve bilinçle ülkemizi temsil etmek zorundayız. Şampiyonaya bu mentalite ile hazırlandık.

- Ayrılan oyuncuları seçerken çok zorlandım. Hocalar bazı kararlar almak zorunda. İstatistiklere bakarak almıyoruz o kararları, o zaman hocanın burada işi yok. Geleceğe yönelik bir oyuncuyu kadronuza katarken, bazı dengeleri gözetmeniz gerekiyor. Doğru özelliklerin bir karışımını yapmak zorundayız. Genç oyuncuları kadroya kattığımızda denge bozuluyor mu, bu önemli. Bazı oyuncularımızın sosyal medya paylaşımlarını gördüm ve benim hoşuma gitti. Bayrağa olan bağlılıklarını ilettiler. Vincenzo Montella: İngiltere'de Grealish, Sterling, Rashford gibi isimler kadroya alınmadı. Sadece istatistiklere bakılsaydı bu isimler alınırdı. İtalya'da da aynı şekilde bir durum var.