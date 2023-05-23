Vinicius'a yapılan ırkçılık skandalında yeni gelişme. Savcılığın verdiği karar herkesi şaşırttı

La Liga'nın 35. haftasında 21 Mayıs'ta oynanan Valencia-Real Madrid maçında Real Madridli yıldız Vinicius'a ırkçı hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan üç taraftar, serbest bırakıldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLAMADAN SERBEST KALDILAR

İspanyol polisi tarafından Valencia kentinde bu sabah gözaltına alınan 18 ve 21 yaşları arasındaki İspanyol vatandaşı 3 taraftar, haklarında henüz adli bir sürecin başlatılmamasından dolayı serbest kaldı. Valensiya İl Savcılığı Nefret Suçları Savcısı Susana Gisbert, Valencia-Real Madrid maçında Vinicius'a karşı yapılan hakaretlerin nefret suçu teşkil etmesi ihtimaline karşı resmi olarak cezai soruşturma başlatsa da mevcut durumda açılmış bir dava olmadığı bildirildi.

ŞİŞME BEBEĞE VİNİCİUS FORMASI GİYDİRDİLER

Diğer yandan İspanya Kral Kupası'nda 26 Ocak'ta oynanan Real Madrid-Atletico Madrid maçı öncesinde bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeğin köprüden sarkıtılması olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişinin soruşturmaları ise devam ediyor.

Polis kaynakları, Atletico Madrid taraftarı olan ve 3'ü fanatik bir taraftar grubuna üye olan 18-25 yaşları arasındaki 4 kişinin şişme bebek üzerinde bıraktıkları DNA ve parmak izleri sayesinde kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı. Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.