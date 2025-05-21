VİOP’ta sert düşüş: BIST 30 endeksi alarm veriyor! (21 Mayıs 2025)

Dün satış odaklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,8 kayıpla 10.867,00 puandan kapattı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 10.839,00 puana indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,4 düşüşle 10.821,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD’nin mali durumuna dair kaygılar ve Fed yetkililerinin tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik açıklamaları risk iştahını azaltıyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ile finansal hizmetler güven endeksinin izleneceğini, yurt dışında ise veri akışının sakin olacağını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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