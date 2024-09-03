Virgin Atlantic yeni destinasyonunu duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Virgin Atlantic yeni destinasyonunu duyurdu

Virgin Atlantic, 2025 yazından itibaren aktif hale gelecek iki yeni rota duyurdu.

30 Mart 2025'ten itibaren Virgin'in A330neo uçağıyla günlük olarak ilk kez Riyad'a uçacak.

VS242 sefer sayılı uçak Heathrow'dan 14:45'te kalkacak ve 23:35'te Riyad'a varacak. Dönüş uçuşu ise VS243 sefer sayılı uçak Suudi Arabistan'ın başkentinden 01:25'te kalkacak ve 07:00'de Londra'ya geri inecek.

Günlük seferler 1 Mayıs 2025'te başlayacak ve havayolunun Boeing 787 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirilecek.

Virgin Atlantic, Heathrow-Riyad rotasında British Airways ve Saudia'ya katılacak. SkyTeam üyesi olan Saudia başta İslamabad, Lahor olmak üzere Karaçi gibi destinasyonlara aktarmalı bağlantılar sunacak.

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