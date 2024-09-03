Virgin Atlantic yeni destinasyonunu duyurdu

30 Mart 2025'ten itibaren Virgin'in A330neo uçağıyla günlük olarak ilk kez Riyad'a uçacak.

VS242 sefer sayılı uçak Heathrow'dan 14:45'te kalkacak ve 23:35'te Riyad'a varacak. Dönüş uçuşu ise VS243 sefer sayılı uçak Suudi Arabistan'ın başkentinden 01:25'te kalkacak ve 07:00'de Londra'ya geri inecek.

Günlük seferler 1 Mayıs 2025'te başlayacak ve havayolunun Boeing 787 Dreamliner uçağıyla gerçekleştirilecek.

Virgin Atlantic, Heathrow-Riyad rotasında British Airways ve Saudia'ya katılacak. SkyTeam üyesi olan Saudia başta İslamabad, Lahor olmak üzere Karaçi gibi destinasyonlara aktarmalı bağlantılar sunacak.