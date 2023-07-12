Vişnenin yararları nelerdir

Editör: Erkavim Yldırım

Vişne suyu yumuşak doku romatizması olarak bilinen fibromiyalji hastalığına da iyi geliyor. Vişne suyu tüketiminin bu hastalığın septomlarını hafiflettiği belirtiliyor. Aynı zamanda A vitamini ve potasyum deposu olan vişne suyu, kanı temizlemeye de yardımcı oluyor. İdrar söktürücü özelliği bulunuyor.



İŞTE VİŞNE’NİN DİĞER YARARLARI

Yaşlanma sürecini yavaşlatıyor.

Diyabet hastalığına iyi geliyor. Şekeri düşürüyor.

Kas yaralanmaları sonrasında oluşan ağrıyı dindiriyor.

Son yılların kabusu olan kolon kanserini önlüyor.

Vişne yüksek oranda “melatonin” de içeriyor. Bu özelliği sayesinde uykuyu düzenliyor.

Gelenesel tıp uygulamalarında gut hastalığının önlenmesi için kullanılıyor.

Mide ve karaciğerin düzenli olarak çalışmasını sağlıyor.

Kirazın ekşi akrabası vişneye bordo renklerini veren pigment, vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Artan sıcaklıklar nedeniyle oluşan su kaybını önlüyor.

Kırmızı-bordo renklerini veren antioksidan antoksiyanin maddesi, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Kanser ve kalp hastalıklarının oluşumuna engel oluyor.