Vitamin kullanırken sakın bunu yapmayın

Multivitamin komplekslerinin hekim tavsiyesi olmadan alınmaması gerektiğini vurgulayan Gençer, şu ifadeleri kullandı:
"İçinde birden fazla vitamin ve mineral bulunan takviye edici gıdalar, 'multivitamin' olarak adlandırılır. Vitamin ve mineraller vücudumuzda çeşitli reaksiyonlarda görev alan ve besinler aracılığıyla veya gerektiğinde takviye edici olarak alınması gereken mikro besinlerdir.
Halsizlik, yorgunluk, kas ve eklem ağrıları, bağışıklık sistemi güçlendirme, unutkanlık, konsantrasyon sorunları, saç ve cilt sorunları, uyku problemleri gibi şikayetler nedeniyle sıklıkla tercih edilirler.
Günümüzde, farklı içeriklerdeki multivitaminlere kolaylıkla ulaşılabilir. Ancak, uzun süreli kullanım planlandığında mutlaka bir hekime danışılmalı ve kan testleri yapılmalıdır. Çünkü aşırı vitamin ve mineral alımı toksik etkilere neden olabilir, altta yatan başka bir hastalık olabilir veya eksiklik olabilir."
Ayrıca, bilinçsiz multivitamin kullanımının vücuda verebileceği tahribatları ve doğru adımların neler olduğunu şu şekilde açıkladı:
"Vitamin ve minerallerin fazlalığı, karaciğer, böbrekler ve kemikler gibi organlarda birikerek toksik etkilere neden olabilir.
Şikâyetlerimiz olduğunda ve vitamin veya mineral alımına ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüzde doğrudan multivitamin kullanmaya başlarsak, kanser gibi birçok hastalığın ilk belirtileri olan halsizlik, yorgunluk ve kas-eklem ağrıları gibi belirsiz şikâyetleri atlayabiliriz.
Bu durum, tanının gecikmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür takviyelerin içinde vitaminler ve mineraller düşük miktarlarda bulunur. Bu miktarlar, ciddi bir eksikliği tedavi etmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, bu tür takviyeler kan seviyeleri kontrol edildikten ve eksiklik tespit edildikten sonra uygun doz ve sürede kullanılmalıdır."