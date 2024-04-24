Vitamin kullanırken sakın bunu yapmayın

Bu durum, tanının gecikmesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür takviyelerin içinde vitaminler ve mineraller düşük miktarlarda bulunur. Bu miktarlar, ciddi bir eksikliği tedavi etmek için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, bu tür takviyeler kan seviyeleri kontrol edildikten ve eksiklik tespit edildikten sonra uygun doz ve sürede kullanılmalıdır."