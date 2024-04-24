Alman Cumhurbaşkanı döner kesti. Savunma Bakanı’ndan ‘Eurofighter’ sorusuna esprili yanıt verdi

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Alman Cumhurbaşkanı döner kesti. Savunma Bakanı’ndan ‘Eurofighter’ sorusuna esprili yanıt verdi
Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına yönelik soru üzerine "Döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız" dedi.

TBMM'nin 104'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Meclis'te resepsiyon gerçekleştirildi. Burada açıklama yapan Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçakları ile ilgili Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir görüşme olup olmayacağına dair soru üzerine "Adam döner kesiyor, döner işi bittikten sonra soracağız. Onlarla ilgili gelişmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Güler, Irak ile ortak bir harekat merkezi kurulmasına yönelik, "Daha çalışacağız. Onlarla beraber ortak çalışacağız, neler yapabiliriz diye. Ondan sonra ortak harekat merkezinin sorumlulukları belli olacak. Şimdi sadece kurulma konusunda iki taraf da ortak karar aldı" dedi.

Bakan Güler, Atina'da düzenlenen Türkiye- Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'na yönelik soruya ise "Heyet dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu. Karşılıklı iyi niyetle yürütülüyor" ifadelerini kullandı.

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ABD'den F-16 savaş uçaklarının alımına dair soru üzerine de Güler, "Konuşuyoruz. Yakında her şeyle ilgili neredeyiz, bütün hepsini öğreneceksiniz. Çalışıyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI’NA NEDEN DÖNER GÖNDERMESİ YAPILDI?
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, rezidansta, Berlin'de döner dükkanı işleten üçüncü kuşaktan Arif Keleş'le beraber döner kesti.
Düzenlenen davete, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Davut Gül, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ve Alman Federal Milletvekilleri Serap Güler ve Nils Schmidt ile spor, siyaset ve iş dünyasının en seçkin davetliler katılım sağladı.

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