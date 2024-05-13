Vivienne Westwood 850 milyon TL mirasını bakın kime bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
Vivienne Westwood 850 milyon TL mirasını bakın kime bıraktı
Ünlü modacının vasiyeti belli oldu. 3. eşine ve çocuklarına servet bıraktı

Ünlü modacı Vivienne Westwood'un 2020 yılında vefat etmesinin ardından mirasının kime kalacağı moda dünyasında çok konuşulmuştu. 81 yaşında vefat eden modacının 20.5 milyon poundluk (yaklaşık 806 milyon TL) serveti kime bağışladığı sonunda açılandı.

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Mirasın ünlü tasarımcının dev mirasının 58 yaşındaki 3. kocası Andreas Kronthaler, önceki ilişkilerinden olan 2 oğlu ve çeşitli hayır kurumları arasında paylaşılacağı açıklandı. Modacının büyük miktarda miras bıraktığı kurumların ise iklim değişikliği aktivizmini ve sivil hakları desteklediği iddia edildi.

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Avusturyalı bir kreatif direktör ve aynı zamanda modacının tasarım ortağı olan Andreas Kronthaler, Westwood ile 1993 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Fotoğrafçı olan 60 yaşındaki Ben (solda), modacının Derek Westwood'la olan kısa evliliği sırasında doğdu. Westwood'un diğer oğlu Joseph ise Agent Provocateus isimli iç giyim markasının kurucu ortaklarından biri olarak görev yapıyor.

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Modanın asi kızı olarak anılan Westwood, 1970’li yıllarda punk stili ile adını duyurmuş ve punk kültürünün doğumunda önemli bir görev üstlendi.

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