Vivo Y27 5G’nin özellikleri belli oldu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Vivo Y27 5G modeli EEC veri tabanında ortaya çıktı. Fiyat performans odağında hareket etmesi beklenen akıllı telefon MediaTek Dimensity 700 işlemcisinden güç alacak.

7 nm mimariye sahip yonga seti, 2x 2.27 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Akıllı telefonda 6 GB RAM ve 6.44 inç Full HD+ çözünürlük ve 440 ppi ekran parlaklığı sunan LCD bir panel yer alacak.

ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.78 inç 120 Hz yenileme ve 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunan AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695

RAM: 8 GB + 8 GB Sanal RAM

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 Megapiksel

Arka Kamera: OIS destekli 64 Megapiksel ana, 2 Megapiksel bokeh lens ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 44W hızlarında şarj olabilen 5,000 mAh pil