Viyana'da işsizlik yüzde 6,4 arttı

İşsizlik rakamlarındaki artışa rağmen, istihdam piyasasında olumlu gelişmeler gözlemleniyor. Avusturya Kamu İstihdam Kurumu’na (AMS) kayıtlı iş arayanların eğitim programlarına katılımı yüzde 1,9 artarak 38.260 kişiye yükseldi. Böylece hem işsiz hem de mesleki eğitimde olanların toplam sayısı yüzde 5,3 oranında arttı. 50 yaş üstü işsizlerin sayısı yüzde 5,3 artarken, 25 yaş altı gençler arasında işsizlik oranı yüzde 8,3 yükseldi.

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İşsizlik oranındaki artışa rağmen, Viyanalı şirketler mart ayında AMS’ye 10.547 açık iş pozisyonu bildirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1’lik bir artış anlamına geliyor. Ayrıca geçen yıla kıyasla yüzde 19,2 daha fazla iş ilanı dolduruldu. Bu oranla Viyana, ülke genelinde en fazla işe alım yapılan şehir olarak öne çıkıyor.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. İnşaat sektöründe işsizlik yüzde 0,5 oranında azalırken, sanayi üretiminde yüzde 7,6, perakende sektöründe yüzde 8,4 ve turizm ile gastronomi alanında yüzde 7,8 oranında işsizlik artışı kaydedildi.

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BATI AVUSTURYA İŞ ARAYANLARA ALTERNATİF SUNUYOR

Viyana’da iş bulmakta zorlanan kişilerin Batı Avusturya’daki iş fırsatlarını değerlendirmesi öneriliyor. AMS Viyana Direktörü Winfried Göschl, özellikle otelcilik ve gastronomi sektörlerinde eleman açığı olduğunu belirterek, “Yaz sezonu için işe alımlar başladı. Batı Avusturya’da bu alanda çalışacak personele büyük ihtiyaç var” dedi.

Nisan ayından itibaren “Turizmde Fırsat” adıyla düzenlenecek bilgilendirme günleri ve eğitim programları sayesinde iş arayanlar, Schladming/Dachstein gibi bölgelerde turizm alanında kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek. Bu tür fırsatlar, geçici yaz işleriyle başlamak isteyenler için de avantaj sağlayarak ilerleyen dönemde Viyana’daki iş bulma şanslarını artırabilir.