Vize reddine itiraz yasağı

Almanya Dışişleri Bakanlığı 7 Haziran tarihinde Türkiye için utanç verici bir açıklama yayınladı. Açıklamaya göre Almanya’ya yapılan vize başvurularının reddine 6 ay boyunca itiraz bile yapamayacağız.

Vize reddine itiraz yasağı

Editör: Serkan TALAN

Türk vatandaşları uzun bir süredir Avrupa Birliği ülkelerine hem başvuru randevusu alamamaktan, hem de yapılan başvurulardaki ret oranlarının aşırı yükselmesinden rahatsız.

Konu hakkında pek çok söylenti olsa da resmi olarak hiçbir kurum bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Bu duruma ilk açıklama Almanya’dan geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize itirazlarının 6 ay boyunca yapılamayacağı uygulamayı bir deneme olarak nitelendirip, uygulama kapsamında sadece Çin, Fas ve Türkiye’nin olacağını duyurdu.

7 Haziran tarihinde uygulamaya soktuğu bu deneme uygulamasını, ‘’Salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği'’ şeklinde belirtip, uygulama kapsamında 3 ülkenin olduğunu ve bunun da pilot proje olduğunu şu sözlerle açıkladı: ‘’ Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır.’’

Öne Çıkanlar
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Son Haberler
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir Güncel
Karabasan nedir. Neden REM uykusuna geçerken insanı yakalar. Karabasan görürken yaşanan durum nedir
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü Spor
Rossi'ye İspanyol kancası. Kent geldikten sonra gözden düştü
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin Ekonomi
CHP’li Gürer: Selden zarar gören üreticilerin borçları 3 yıl ertelensin
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı Güncel
Bakan açıkladı: Ödemeler hesaplara yatmaya başladı
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı Sağlık
Uzmanından ailelere karne ve tatil uyarısı
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu Spor
Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu