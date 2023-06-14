Vize reddine itiraz yasağı

Editör: Serkan TALAN

Türk vatandaşları uzun bir süredir Avrupa Birliği ülkelerine hem başvuru randevusu alamamaktan, hem de yapılan başvurulardaki ret oranlarının aşırı yükselmesinden rahatsız.

Konu hakkında pek çok söylenti olsa da resmi olarak hiçbir kurum bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

Bu duruma ilk açıklama Almanya’dan geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize itirazlarının 6 ay boyunca yapılamayacağı uygulamayı bir deneme olarak nitelendirip, uygulama kapsamında sadece Çin, Fas ve Türkiye’nin olacağını duyurdu.

7 Haziran tarihinde uygulamaya soktuğu bu deneme uygulamasını, ‘’Salgın sonrası seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla vize bölümlerinin çok ciddi bir başvuru yükü altına girdiği'’ şeklinde belirtip, uygulama kapsamında 3 ülkenin olduğunu ve bunun da pilot proje olduğunu şu sözlerle açıkladı: ‘’ Vize başvurularını değerlendirecek ek kapasite yaratabilmek ve bekleme sürelerini kısaltabilmek amacıyla Çin, Fas ve Türkiye'de ret alan vize başvurularına itiraz süreci askıya alınmıştır.’’