Voleybolcu Ituma'nın ölümündeki sır perdesi aralandı

Igor Gorgonzola Novara Voleybol Takımı oyuncusu Julia Ituma, İstanbul'da kaldıkları otelin balkonundan düşüp hayatını kaybetmişti. İtalyan voleybolcunun otopsi raporu açıklandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Voleybolcu Ituma'nın ölümündeki sır perdesi aralandı

12 Nisan'da Eczacıbaşı maçı için İstanbul'a gelen Igor Gorgonzola Novara voleybol takımının oyuncusu Julia Ituma camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Üsküdar'da kaldığı otelin camından atlayıp intihar ettiği iddia edilen Julia Ituma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı.

TANIKLAR DİNLENDİ
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; lobi görevlisi ifadesinde 05.30 sıralarında bir ses duyduğunu ancak bir olumsuzluğa rastlamadığını, yolcu almaya gelen araç sürücüsünün yerde bir kişi olduğunu söylemesi üzerine ambulansı aradığını söyledi.

BİR SIKINTISI YOKTU
Ituma'nın takım ve aynı zamanda oda arkadaşı Lucia Varela Gomez'in de ifadesi alındı. Gomez olay anını görmediğini ve 01.30 gibi uyuduğunu söyledi. "Bir sıkıntısı olduğunu söylemedi. O da uyumuştu. 06.00 sıralarında kapım çalınca uyandım. Julia'yı görüp görmediğimi sordular. Atladığını böyle öğrendim" diye ekledi.

GÖZLERİNİ YAŞLI GÖRDÜM
Yine başka bir takım ve yakın arkadaşı olan Gaia Giovannini ise maçtan sonra restoranda görüştüklerini belirterek, "Bildiğim kadarıyla sağlık sıkıntısı yoktu. Bir kaç gün önce antrenmandan sonra gözlerini biraz yaşlı gördüm ama bana bir şey söylemedi" dedi.

ÖLÜM NEDENİ İÇ KANAMA
Otel koridorundaki görüntü kayıtlarında Ituma'nın yavaş hareketlerle yürüyerek odasının önüne geldiği, eğilip duvara yaslanarak yere oturduğu, kafasını dizlerine kapayarak beklediği anlatıldı. Otelin dışını gösteren kayıtlarda ise çatı saçağına çarparak yere düştüğü belirtildi. Otopsi raporunda Ituma'nın beden travmasına bağlı, pelvis kırıklarıyla birlikte beyin kanaması, iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu ölümünün gerçekleştiği kaydedildi.

SON MESAJI GÜLE GÜLE
Tüm bu delillerden hareketle savcılık, genç voleybolcunun psikolojik buhran için olduğu ve ölümünden kısa bir süre önce "Bye bye guys" şeklinde "Güle güle çocuklar" anlamına gelen bir paylaşım yaptığını belirtti. 05.30 sıralarında kendisini otel odasından atarak intihar sonucu hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Ituma'ya başkasının zarar verdiğine, intihara yönlendirdiğine, yardım ettiğine, ya da intihar kararını kuvvetlendirdiğine dair somut, kesin ve inandırıcı bir delil elde edilemediği belirten savcılık dosyada takipsizlik kararı verdi.

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