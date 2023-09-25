Voleybolcu kızlarımızdan uçakta anlamlı mesaj: Ekonomiden kurtarana Allah razı olsun

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı finalde 3-2 yenerek altın madalyayı aldı.
Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye ekonomi sınıfında dönmesi ise tepkilerin odağı olmuştu.
Ancak Olimpiyat Elemeleri B Grubu’nu namağlup liderlikle bitiren Filenin Sultanları'nın Japonya’dan dönerken ‘business class’ta olduğu görüldü.
Bugün Tokyo'dan dönen A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan ise Derya Cebecioğlu'nun sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.
Sultanlar'ın bu sefer yurda 'business class''ta döndüğünü paylaşan Cebecioğlu paylaşımında "Ekonomiden kurtarana Allah razı" ifadelerini kullandı.