Voleybolda 4 temsilcimiz Avrupa arenasında

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Temsilcilerimiz, tur için sahada mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde rakipleriyle mücadele edecek.

VakıfBank, yarın Milano'da TSİ 22.00'de rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz, İtalyan ekibi Vero Volley ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı 3-0 kazanmıştı.

Çeyrek final ilk maçında Developres'i deplasmanda 3-1 deviren Eczacıbaşı Dynavit, Polonya ekibini 23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da İstanbul'da konuk edecek.

TÜRK HAVA YOLLARI İTALYANLAR İLE MÜCADELE EDECEK

Carraro Imoco Conegliano'yu İstanbul'da 3-0 yenerek tur için avantaj elde eden Fenerbahçe Opet de 23 Mart Perşembe günü İtalya'da TSİ 22.30'da rövanş mücadelesine çıkacak.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Türk Hava Yolları ise yarı final rövanş maçında İtalyan temsilcisi Savino Del Bene'yi ağırlayacak.

İstanbul'da 22 Mart Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Türk Hava Yolları, deplasmanda rakibiyle yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.