Volkan Demirel Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını açıkladı

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem sonrası Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Volkan Demirel Fenerbahçe'den teklif alıp almadığını açıkladı

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel'in sözleri şu şekilde;

''ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ''
"Zor bir süreçten geçiyoruz. Süreç devam ediyor. Orada yaşananları çok fazla anlatmak istemiyorum. Her zaman hatırlayacağız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Hala hatırladıkça, kelimeleri ağzımdan çıkarmakta zorlanıyorum. Hayat bir şekilde devam edecek, hayata bir yerden tutunmaya çalışacağız. O bölgede insanlar için her şeyi yapmayı kafaya koydum. 3 aylık süreçte en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştık. Tek gayem, tek düşüncem buradaki insanlarla birlikte hayata dönüş, bir umut olmak. Bunu başarmak için elimden geleni yapacağım."

''EMİN ADIMLARLA İLERLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ''
"3 aydır gerçekten kendi adıma ve ekibim adına çalışıyoruz. Şu ana kadar olan transferlerin bir hikayesi var. Hepsini yerinde izledik. Şu anda bütün yapılan transferler, bütün yapılan organizasyonlar ekibimle birlikte benimle birlikte yapılan işler. Yanlışımız olacaktır ama yanlıştan çok doğruyu yapacağımızı düşünüyorum çünkü emek, çalışma var. Şu anda gelen transferlere ödeme yapmadan buraya getirmeye çalıştık. İnşallah takımımız kazanmaya başladıkça, biz de yolumuza emin adımlarla ilerlemeye çalışacağız."

''PLANLAMAMIZ VAR''
"Planlamamız var. Depremden sonra birçok oyuncumuz ayrıldı. Transfer dönemini biraz daha hareketli geçireceğiz gibi duruyor. Genç bir kadro kurmaya çalışıyorum. Bütün ekiple birlikte, Hatay'ın geleceği adına neler yapabilir, Hatay'a maddi olarak ne kadar yük olmam bunun düşüncesi içerisindeyim."

ARDA GÜLER SÖZLERİ
"Bugün gerçekten çok mutlu olduk. Arda için doğru zaman ve doğru yerdir. İnşallah Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eder. Gönlümüz, dualarımız onunla birlikte."

''BENİM ADIM GEÇTİ, GEÇMEDİ ÖNEMİ YOK''
"İsmail Hoca geldi, hayırlı olsun. Kendisini çok seviyorum. Fenerbahçe'nin efsanelerinden. Geçmiş artık bitti. Benim adım geçti, geçmedi, önemi yok. Ben ilk günden beri Hatay'ın yanında olmak istediğimi dile getirdim. 'Fenerbahçe benim evim. Bizi ne zaman çağırsalar hazırız' da dedim ama şu anda daha fazla ihtiyacı olan taraf Hatay. Hatay için elimden ne geliyorsa vermeye hazırım. Hatay adına iyi şeyler yapmaya çalışacağım."

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