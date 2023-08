Volkan Demirel Mersin'e gelecek taraftar sayısını açıkladı

Editör: Barış Atakan

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirel, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Pendikspor deplasmanında alınan 5-1'lik galibiyetin temel sebebinin 2 aylık hazırlık dönemi olduğunu vurgulayan Demirel, transferlerin erken gelmesinin de takım için önemli olduğunu ifade etti.

Her rakibe karşı aynı futbolu sergileyebileceklerini söyleyen Demirel, şöyle devam etti, "Pendikspor maçı olmasaydı başka bir maç olsaydı, skor olarak bilmiyorum ama kim olursa olsun yine oyun olarak bu görseli sergileyecektik. Kasımpaşa maçında aynı futbolu oynayarak, Pendikspor galibiyetini pekiştirmek istiyoruz. Avantajımız erken başlamak, transferleri erken bitirmek ve oyunculara ne istediğimizi anlatmaktı. Kendi kafamızdaki plana göre oyuncuları seçince, oyun ve skor olarak iyi görünüyorsunuz. Pendikspor kendi içinde organizasyonu olan iyi bir takım. Hazırlık maçlarını da izledik. Ben Osman hocayı 2. Lig'den beri takip ediyorum. Geriden oyun planı olan bir takım. Ama iyi izledik, iyi analiz ettik. Belki skor olarak 5 gollü bir galibiyet, ilk hafta için yüksek bir skor ama biz ne istediğimizi bilerek sahaya çıktık. Pendikspor'u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şimdi önemli bir maçımız daha var. Bu maça da iyi hazırlanıp, bu skorun ve oyunun devamını getirmek istiyoruz."

"Kasımpaşa maçında 15-20 bin arası seyirci olacaktır"

Pendikspor karşısında 1 gol atıp 3 de asist yapan Görkem Sağlam'ın performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Demirel, "Bireysel olarak değil takım olarak bakıyorum. Takımın sahadaki duruşundan çok memnunum. Sadece Görkem değil herkes üzerine düşeni yaptı. Skor ve asist olarak Görkem öne çıktı ama diğer oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Bütün takımıma teşekkür ediyorum. İlk haftada, bu kadar uzun süre oynamamış, geçen seneden 3-4 oyuncusu kalan bir takım olarak herkes elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin her yerinde Hatayspor'a destek geldiğini dile getiren Demirel, şunları kaydetti, "Hatayspor artık her yerde destek görecek. Taraftarların saygısı ve sevgisi çok fazla. Bunu Pendikspor taraftarından da gördük. Bu hafta iç sahada Mersin'de olacağız. Kombinelerimizin hepsi bitti. Mersinlilere teşekkür ederiz. Mersin'e göç eden Hataylı vatandaşlarımız da var. Benim tahminim Kasımpaşa maçında 15-20 bin arası bir seyirci olacaktır. İlk haftada aldığımız sonuç ve oyun da bu durumu etkiler. Bu hafta iç sahada oynayacağız. Bizim 2, 3 ay önce Mersin'de oynayacağımız söylendi. O andan itibaren Mersinliler bize formaları, kombineleri sordular. Biz de ilk iç saha maçımıza, lacivert-kırmızı formayla çıkarak onlara bir jest yapmak istiyoruz. Çok güzel bir ortam olacak. Mersin çok güzel bir şehir, uzun zamandır orada maç oynanmadığı için biraz arka planda kaldı ama güzel bir stat var. Herkesi güzel bir akşam bekliyor. Skor olarak da galip gelirsek benim için ayrı mutluluk olur."

Demirel son olarak Avrupa kupalarında maça çıkacak takımlarla ilgili "Kalbimiz onlarla. Tabii ki bizi yurt dışında temsil eden her takım onurdur, gururdur. Onların iyi skorlar alması, Türk futbolunun puanını etkileyecek. Bu sene o puan olumlu anlamda etkilendi. İnşallah iyi skorlar alırlar, bizler de onları destekleriz." açıklamasını yaptı.