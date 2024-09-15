Volkan Demirel'den Osimhen için ilginç yorum: "Şimdiye kadar gördüğüm..."

Galatasaray ile Çaykur Rizespor dün akşam İstanbul’da karşı karşıya geldi. Galatasaray’ın gol yağmurunda bulunduğu maç 5-0 sonuçlandı. Maç sonu yorumlarında Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel Galatasaray’ın yeni golcüsü için övgü dolu sözler le bahsetti.

“TÜRKİYE’YE GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ SANTRAFOR”

Osimhen’in Türkiye’ye gelmiş en iyi santrafor olduğunu belirten Demirel "Ben iddia ediyorum şu anda Victor Osimhen, Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen'den daha iyisi gelmeyebilir bile."

“OSİMHEN’DE HER ŞEY VAR”

Galatasaray’ın yeni transferi Osimhen karşısında teknik direktörlük yaptığını açıklayan Demirel, bir forvette olması gereken her şeyin Osimhen’de olduğunu belirtti:

“Napoli bizi deprem sonrasında hazırlık maçı yapmak için davet etmişti. Napoli takımında ben Osimhen'i canlı izledim ve hakikaten ben böyle bir oyuncu görmedim. Bazı santrforlarda eksiklikler olabilir ama Osimhen de her şey var.”

“ÖYLE İŞTAHLI Kİ”

Maç içerisinde Osimhen’in hiç durmadığını ve sürekli bir şekilde gol aradığını kaydeden Demirel, ayrıca ünlü golcünün maskesini de boş yere takmadığını, gelen her topa kafasını soktuğunu şu sözler ile ifade etti:

“Maçta dikkat edin öyle iştahlı ki durmuyor. Yerinde durmuyor, sağa gidiyor sola gidiyor orta gelince kendisini ayarlıyor. Maskesini boşuna takmıyor. Gelen her topa kafasını sokuyor inanılmaz bir santrfor. Nasıl buraya geldiğini araştırmak lazım”