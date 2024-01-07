Volkswagen Golf 2024 fiyat listesi belli oldu

Volkswagen Golf, Impression, Life, Style ve R-Line olmak üzere dört farklı donanım paketi sunuyor. Impression, en düşük seviye olarak kabul ediliyor ve hız sınırlayıcı, hız sabitleyici, otomatik kararan iç ayna, park yardımı, geri görüş kamerası ve kör nokta uyarısı gibi özelliklerden yoksun. Diğer paketlerde ise bu özelliklerin çoğu mevcut.

Volkswagen Golf, Türkiye'de üç farklı motor seçeneği ile satılıyor. Bunlardan biri 1.0 TSI 110 PS; 6 vitesli manuel şanzıman, 110 PS güç ve 200 nm tork sunuyor. Şehir içinde 5.4 ila 6, şehir dışında 3.8 ila 4.9 litre yakıt harcıyor.

İkinci motor seçeneği 1.0 eTSI 110 PS DSG. 7 vitesli DSG şanzıman ile geliyor ve 110 PS güç ve 200 nm tork sağlıyor. Ayrıca şehir içinde 5 ila 5.4, şehir dışında 3.5 ila 4.6 litre yakıt tüketiyor.

Üçüncü motor seçeneği ise 1.5 eTSI 150 PS DSG. 7 vitesli DSG şanzıman ile donatılmış ve 150 PS güç ve 250 nm tork üretiyor. Şehir içinde 5.7 ila 6.3, şehir dışında 3.7 ila 4.7 litre yakıt tüketiyor. Bu motor, diğerlerine göre daha güçlü bir performans sergiliyor.

VOLKSWAGEN GOLF 2024 FİYAT LİSTESİ

Model (*4) Donanım Fiyat (*1-2-3-8)

Golf 1.0 TSI 110 PS Manuel Impression 1.263.000,00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Life 1.502.000,00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG Style 1.694.000,00

Golf 1.0 eTSI 110 PS DSG R-Line 1.764.000,00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 1.804.000,00

Golf 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 1.926.000,00

Tavsiye Edilen Vergiler Hariç Opsiyonel Donanım Fiyatları

Opsiyonel Donanım Net Fiyat

Metalik Renk 12.500,00

Panoramik Açılır Cam Tavan 37.000,00