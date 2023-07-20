Volkswagen Passat'ın zamlı fiyat listesi yayınlandı. 1 buçuk milyonun altında otomobil kalmadı

Alman otomotiv devi Volkswagen Passat'ın zamlı fiyat listesini yayınladı.

Volkswagen Passat'ın zamlı fiyat listesi yayınlandı. 1 buçuk milyonun altında otomobil kalmadı

Otomobillerine zam yapan bir marka da Volkswagen oldu.

Passat Variant, 1.5 litre 400 Nm tork ve 150 PS güç üretebilen 4 silindirli benzinli bir motora sahip olarak tanımlanıyor.

7 ileri DSG şanzımanla gelen aracın ortalama yakıt tüketimiyse 6,7 litre seviyelerinde olan otomobil, Business ve Elegance olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sürücülerin karşısına çıkıyor.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; Aracı daha konforlu ve güvenli hale getiren yorgunluk tespit sistemi, görsel park desteği, anahtarsız çalıştırma gibi birçok özellik standart olarak iki pakette de yer alıyor.

ORTALAMA YAKIT TÜKETİMİ 6,1 LİTRE

Üst düzey araç arayanlara ise Passat Alltrack sunuluyor. Modelde 2.0 litre 400 Nm tork ve 200 PS güç üretebilen dizel bir motor mevcut. Ortalama yakıt tüketimiyse 6,1 litre. Araçta tek bir donanım paketi mevcut ve bu yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma dahil birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

PASSAT VARİANT

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PASSAT ALLTRACK

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ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

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