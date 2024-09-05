Volvo, 2030 Vizyonu'ndan vazgeçti

Otomobil üreticisi, üç yıl önce duyurduğu hedeften vazgeçme kararında değişen piyasa koşullarını sorumlu tuttu.

Buna göre sektörün elektrikli araçlara (EV) yönelik bazı büyük pazarlardaki talebin yavaşlaması ve Çin'de üretilen EV'lere uygulanan ticaret tarifelerinden kaynaklanan belirsizlikle karşı karşıya kalması ortaya çıkıyor.

Çevreci kimliğini geleneksel olarak sergileyen Volvo, EV hedeflerinden geri adım atan diğer büyük otomobil üreticileri General Motors ve Ford'a katılıyor.

Volvo, 2030 yılına kadar üretiminin en az yüzde 90'ının hem elektrikli hem de plug-in hibrit otomobillerden oluşmasını bekliyor.

İsveçli şirketin ayrıca, sınırlı elektrik desteğine sahip daha geleneksel araçlar olan hafif hibrit adı verilen az sayıda araç da satması bekleniyor.

Volvo CEO'su Jim Rowan yaptığı açıklamada "Geleceğimizin elektrikli olduğuna inanıyoruz" dedi.

Şirket ayrıca, şarj altyapısının yavaş yaygınlaşması ve tüketici teşviklerinin geri çekilmesi gibi faktörler nedeniyle elektrikli araçlara yönelik iş ortamının değiştiğini belirtti.

Volvo'nun çoğunluk hissesi Çinli otomobil devi Geely'ye ait ve şirketin Çin'deki fabrikaları kullanması nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika'da Çin yapımı elektrikli araç ithalatına uygulanacak gümrük vergilerinden de etkilenecek.