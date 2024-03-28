Vücuda kuvvet veriyor. İştah açıyor. İşte o ot

Erkavim Yıldırım
Vücuda kuvvet veriyor. İştah açıyor. İşte o ot
Vücuda kuvvet veren ve İştah açan ot olarak saffron otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler, sağlık önlemleri ve tedaviler arayan kişilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu ürünlerden biri olan saffron otu, sağladığı faydalarla dikkat çekiyor.

Saffron otu nedir?

Saffron otu, süzengiller familyasına ait, Türkiye’de de yetişen, 10-15 cm boyunda, çok yıllık bir bitkidir.

Yuvarlak, etli soğanı, üstü esmer pullarla kaplı ve altında kök parçaları bulunur.

Uzun, koyu yeşil yaprakları ve mor çiçekleri vardır.

Sonbaharda yapraklardan önce açan çiçeklerinin meyvesi kapsül formundadır ve sonbahar aylarında oluşur.

Saffron otunun tepeciklerinden elde edilen toz, yemeklere renk, tat ve koku katmak için kullanılır.

Saffron otu faydaları:

Sinir zafiyetini giderir ve sinirleri uyarır.

Vücuda kuvvet verir ve iştah açar.

Adet düzensizliklerinde yardımcı olur.

Öksürük, bronşit ve astım semptomlarını hafifletir.

Rahim hareketlerini artırır.

Uyarı: Saffron otu fazla miktarda tüketilmemelidir. Hamile kadınlar tarafından kullanılmamalıdır.

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