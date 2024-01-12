Vücudu kendi kendine alkol üretiyor. 30’a yakın kişi hastaneye başvurdu

AA’nın aktardığına göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vücudunda alkol üreten ikinci hasta tedavi altına alındı. Hastane Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, basın toplantısında 2023 yılında yapılan hasta, tetkik ve işlem sayısını paylaştı. Kulaklı, geçen yıl hastaneye tomografi, radyoterapi, MR gibi yeni cihazlar eklendiğini, kornea nakli gibi önemli işlemler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kulaklı, hastanenin yüzde 90 doluluk oranıyla çalıştığını belirterek, “Yeni bir ek bina istiyoruz, bunun için çalışmalara başladık, yakında inşallah güzel haberler alacağız.” diye konuştu. Kulaklı, sağlık turizmi kapsamında yurt içi ve dışından hastaların kendilerine geldiğini söyleyerek, şunları ekledi: “Vücudun alkol ürettiği Auto brewery sendromlu bir hastaya tedavi uyguladık.

"ALKOL SEVİYESİ YÜKSEK"

Bu hastamız ‘içmeden sarhoş olan’ olarak basında yer aldı. Bu hastamızın alkol kullanmamasına rağmen alkol seviyesi yüksekti. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de bu hastalığın tedavi merkezi oldu. Orta Doğu’nun da merkezi olmak için teklif aldık, bunun için yer gerekiyor ama sağlık turizminde Giresun’un ismini duyurduk ve duyurmaya devam edeceğiz.”

Kulaklı, İzmir’den gelen bir hastanın Giresun’da tedavi gördüğünü bildirerek, “İstanbul’dan da gelecek hastalar var, önceki hastamız da İstanbul’dan gelmişti. Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20-30 kişi bize ulaştı. Ama kapasitemiz sınırlı olduğu için, normal hastalara da hizmet vermemiz gerektiği için, bu hastaları tek tek kabul ediyoruz.” dedi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emel Uzunoğlu ise bu hastalığın dünyada çok az yerde tedavi edildiğini, Orta Doğu’da merkez olmak için çalıştıklarını dile getirdi.