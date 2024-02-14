Vücut ağırlığı ile yapılan sporlar nelerdir? Evde nasıl yapılırlar?

Kalistenik egzersiz, kendi vücut ağırlığınızı kullanarak yaptığınız bir antrenman türüdür. Bu antrenman türü, evinizde veya dışarıda herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan yapabileceğiniz, hem kas gelişimi hem de yağ yakımı sağlayan, hem de vücudunuzun esneklik, denge ve koordinasyonunu artıran bir antrenman türüdür. Kalistenik, Yunanca güzellik ve güç anlamına gelen Kalos ve Sthenos kelimelerinin birleşiminden oluşmuştu.

Kalistenik egzersizler, vücudunuzun sınırlarını zorlayarak daha sağlıklı ve güçlü olmanızı sağlar. Bu egzersizleri yapmak için herhangi bir yerde bulabileceğiniz basit araçlar yeterlidir.

Kalistenik egzersiz programı ve en etkili hareketler hakkında daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin...

KALİSTENİK EGZERSİZLER

BARFİKS

Barfiks, kol, sırt ve kanat kaslarınızı çalıştıran harika bir egzersizdir. Barfiks yapmak için bir bara ihtiyacınız yoktur. Evinizde kapıya bir havlu veya tişört asarak veya dışarıda parklarda bulunan barlardan birini kullanarak barfiks yapabilirsiniz. Ellerinizi kapı veya barın üstüne yerleştirerek kendinizi yukarı çekin ve sonra yavaşça indirin. Bu hareketi 3 set ve 15-20 tekrar şeklinde yapabilirsiniz.

DİPS

Dips, arka kol ve göğüs kaslarınızı geliştiren bir başka etkili egzersizdir. Dips yapmak için iki paralel çubuk veya sandalye gibi yüksek bir yere ihtiyacınız vardır. Ellerinizi çubuk veya sandalyenin kenarına koyarak dizlerinizi bükün ve kendinizi yukarı kaldırın. Sonra arka kol kaslarınızı kullanarak kendinizi yavaşça indirin. Bu hareketi de 3 set ve 15-20 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Göğüs kaslarınızı daha çok çalıştırmak isterseniz, gövdenizi öne doğru eğebilirsiniz.

BURPEES

Burpees, vücudunuzdaki hemen hemen tüm kasları çalıştıran ve kalp atış hızınızı artıran bir egzersizdir. Burpees yapmak için düz bir zemine ihtiyacınız vardır. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak durun. Sonra hızlıca çömelin ve bacaklarınızı geriye doğru uzatın. Şınav pozisyonuna gelin ve sonra bacaklarınızı tekrar çömelme pozisyonuna getirin. Ayağa kalkarken zıplayın ve ellerinizi başınızın üzerine kaldırın. Bu hareketi 3 set ve 10-15 tekrar şeklinde yapabilirsiniz.

COCOON

Cocoon, alt ve üst karın kaslarınızı aynı anda çalıştıran bir egzersizdir. Cocoon yapmak için yere uzanın ve kollarınızı ve bacaklarınızı düz bir şekilde uzatın. Sonra dizlerinizi gövdenize doğru çekerken kollarınızı da dizlerinizle birleştirecek şekilde ileriye doğru uzatın. Aynı zamanda omuzlarınızı yerden kaldırarak karın kaslarınızı sıkın. Bu hareketi 3 set ve 20-25 tekrar şeklinde yapabilirsiniz.