Vücut geliştirme şampiyonu intihar etti. Ardında sır perdesi bıraktı

El Salvador’un başkenti San Salvador’da 2015 yılında yapılan Dünya Gençler ve Mastırlar Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası’na Alanya’dan katılan Doğan, Dünya 5’incisi olmuştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Avsallar Mahallesi Çoban Çeşmesi Mevkii’nde meydana geldi. Karamanlar Yolu üzerinde park halinde duran aracın içinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin İbrahim Doğan olduğu tespit edildi. Akdam Mahallesi Muhtarı olan İbrahim Doğan’ın kendisine ait ruhsatlı tabanca ile kafasına bir el ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Olay yerinde araçta bir de intihar mektubu bulundu. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)