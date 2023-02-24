Vücutta kireçlenme neden olur?

Vücutta kireçlenmenin nedenleri arasında şunlar yer alır.
Dengesiz ve sağlıksız beslenme
Uzun süre masa başında çalışma
Gün içinde az hareket etme
Stres ve kaygı yaşama
Eklemlerdeki ideal sıvının azalması ve iltihaplı sıvıların oluşması
Uzun süre ayakta kalma
Uzun saatler örgü örme, el işi yapma, bilgisayarda çalışma
Yaşın ilerlemesi
Genetik faktörler
İdeal kilonun üzerinde olma
Düşme, kaza, çarpma gibi travmatik olaylar
Eklemleri çok sık kullanma
Doğumdan kaynaklanan nedenler
Kireçlenmenin kaynağını iyi tespit etmek çok önemli. Çünkü buna göre bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Kireçlenmenin nedenini bulduktan sonra kireçlenme ağrısına ne iyi gelir sorusuna da kolay bir şekilde yanıt verilebilir.