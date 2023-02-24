Vücutta kireçlenme neden olur?

Vücutta kireçlenmenin nedenleri arasında şunlar yer alır.

Dengesiz ve sağlıksız beslenme

Uzun süre masa başında çalışma

Gün içinde az hareket etme

Stres ve kaygı yaşama

Eklemlerdeki ideal sıvının azalması ve iltihaplı sıvıların oluşması

Uzun süre ayakta kalma

Uzun saatler örgü örme, el işi yapma, bilgisayarda çalışma

Yaşın ilerlemesi

Genetik faktörler

İdeal kilonun üzerinde olma

Düşme, kaza, çarpma gibi travmatik olaylar

Eklemleri çok sık kullanma

Doğumdan kaynaklanan nedenler

Kireçlenmenin kaynağını iyi tespit etmek çok önemli. Çünkü buna göre bir tedavi yöntemi uygulanabilir. Kireçlenmenin nedenini bulduktan sonra kireçlenme ağrısına ne iyi gelir sorusuna da kolay bir şekilde yanıt verilebilir.