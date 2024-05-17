Manavgat'ta 20 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde son üç ay içerisinde gerçekleşen 15 hırsızlık olayı, titiz çalışmalar sonucunda aydınlatıldı ve 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarını çözmek ve şüphelileri yakalamak amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen bu titiz çalışmalar neticesinde, son üç ayda meydana gelen 15 hırsızlık olayı çözüldü.