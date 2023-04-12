12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı

Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, özellikle yaşlılık döneminde yaşam konforunu düşüren kireçlenmenin, eklemlerin bazı görevlerini yerine getirmesini engellediğini belirterek, “Erken evrede tedavi edildiğinde kireçlenmenin önüne geçilebiliyor” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:28
Takip Et

Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı

Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Ülke genelindeki yaygın sağlık sorunlarının başında gelen kireçlenme, yaşam kalitesini olumsuz etkilediği bildirildi.

Kireçlenmenin erken teşhisle önüne geçilebildiğini ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, nadiren de olsa görülen omuz kireçlenmelerinin hastaların günlük yaşamlarını kısıtlayarak, yemek yiyemez, kıyafet değiştiremez hale getirebildiğini söyledi.

Omuz kireçlenmesi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Güngör, kireçlenmenin yük taşıyan eklemlerde görüldüğünü belirterek şunları ifade etti:

“Kireçlenme yük taşıyan eklemlerde görülür. Yani kalça, diz hatta ayak bileği gibi vücut ağırlığını taşıyan eklemlerde artroz görülmesine daha sık rastlanır. Öncelikle diz ve kalçada, sonra ayak bileği ve elde artroz görülmektedir. Nadiren görülen omuz kireçlenmesinin en sık nedeni omuz eklemini ilgilendiren kırıklar ve çıkıklardır. Ayrıca omuz rotator kuf denilen kas grubunun kronik hastalığı sonucu omuz ekleminin çalışmaması da kireçlenmeye neden olur. Bir de hemipleji gibi iskemik beyin atağı sonucu açığa çıkan hastalıklarda omuzun kullanılmaması, kasların yeterli çalışamaması nedeniyle omuz kireçlenmesi gelişir”

Dr. Güngör, eklemin yüzünü ilgilendiren kırıklar, çıkıklar, romatizmal hastalıklar, nörolojik nedenlerle eklemin çalışmaması ve eklem iltihabı gibi durumların kireçlenmenin nedenlerinden olduğunu belirtti.

“EV EGZERSİZLERİ VEYA FİZİK TEDAVİ HASTAYI RAHATLATABİLİR”

Kireçlenmenin tedavisinin hastalığın derecesine göre belirlendiğini söyleyen Güngör; “Omuz kireçlenmesi erken evrede fark edildiyse, omuz çevresi kaslarını kuvvetlendirmeyi hedefleyen ev egzersizleri veya fizik tedavi hastayı rahatlatabilir. Hafif düzeyde ilaç tedavisi de eklenebilir. Buna rağmen iyilik sağlanamadıysa radyolojik olarak eklem kireçlenmesinin derecesine bakılır. Kireçlenme düzeyi ilerlediyse protez koyulabilir. Omuz kireçlenmesinde eklemin iki yüzü de bozulduğu için total protez kullanılır. Saf bir omuz eklemi kireçlenmesinde rotator kuf denilen mekanizma sağlamsa klasik bir total omuz protezi konur. Ancak rotator kuf bozuksa o zaman reverse denilen ters omuz protezi tercih edilir” dedi.

“OMUZ KİREÇLENMESİNDE BASİT BİR İŞİ BİLE YAPAMAZ HALE GELİRLER”

Ağrıların daha çok geceleri arttığına dikkat çeken Güngör; “Omuz eklemi kolay kırılabilen ve çıkabilen bir eklemdir. Omuz kireçlenmesinde hastalarda ağrı ve hareket kısıtlılığı görülür. Genellikle yüzlerini yıkayamama, bir şeyi yerden alma, kaldırma ve taşımada zorlanma gibi şikayetler olur. Omzun temel görevi eli ağza götürmektir. Omuz kireçlenmesinde hastalar bu hareketleri yapmakta güçlük çektiklerini ifade eder. Yemek yemek gibi basit bir işi bile yapamaz hale gelirler. Omuz kireçlenmesinde ciddi bir kemik ağrısı gibi ağrı hissedilir. Ağrılarda gece artış görülür” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
4
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.