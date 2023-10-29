Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, İspanyol dergisi Hola'ya özel röportaj verdi, hastalığı ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Wanda Nara hastalığını itiraf etti: Nefesim kesiliyor

Wanda Nara'nın hastalığını ilk olarak Arjantinli gazeteci Jorge Lanata dünyaya duyurmuştu.

Tedavi sürecine başlayan Wanda Nara, verdiği özel röportajda hastalığı konusunda net bilgiler verdi.

Wanda Nara, "Ben lösemiyim. İlk başlarda 'Bende bir şey var' diyordum, sonra ona hastalık demeyi başardım. Şimdi de adını koydum. Her hafta Fundaleu'dan doktorum Dr. Miguel Pavlovsky'ye gönderilen testlerim var. Ayrıca hastalığın seyrine göre değişen bir tedavi görüyorum. Her hafta sonuçları almaya gittiğimde nefesim kesiliyor. Bu hassas bir konu özel kalmasını tercih ederdim ama anlıyorum. Lanata'yı şikayet etmemeye karar verdim. O bir gazeteci ve eğer bilgi ona ulaştıysa bunu yayınlaması gerekirdi" dedi.

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