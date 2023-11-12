Wanda Nara'dan iddialı klip.Şarkı sözleri dikkat çekti

Galatasaray’ın Fransız ekibinden kadrosuna kattığı Mauro Icardii, performansının yanı sıra eşi Wanda Nara’nın açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Futbolcunun aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Arjantin Masterchef’deki sunuculuğun ardından yeni bir sektöre atıldı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Başarılı futbolcunun hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara geçtiğimiz aylarda Arjantin'de hastaneye kaldırılmış ve durumun ilk açıklamalarda kritik olduğu bildirilmişti. Nara uzun süre gizli kalan hastalığını geçtiğimiz günlerde kendisi açıklamıştı. 5 çocuk annesi Wanda Nara lösemi olduğunu yaptığı bir röportajda duyurmuştu.

KLİBİ DİKKAT ÇEKTİ

Hastalığına rağmen yoğun bir tempoyla çalıştığını sosyal medya yaptığı paylaşımlarla gösteren Wanda Nara'nın 'Bad Bitch' isimli müzik klibi Youtube üzerinden yayınlandı.

“Kötü Kadın” anlamına gelen Bad Bitch şarkısının klibini Galatasaraylı yıldız futbolcu Mauro Icardi de Instagram üzerinden link vererek paylaştı.

Wanda Nara'nın cesur klibi ise Arjantin basınında büyük yankı uyandırdı.

Arjantin basınında, şarkıda geçen 'Bana yalnız olup olmadığımı sordu, ben de ona evet dedim' sözlerin, Icardi ile aldattığı Maxi Lopez'e yazıldığı iddia edilirken farklı haber sitelerinde ise sözlerin Icardi için de yazılmış olabileceği iddia edildi.

WANDA NARA " BAD BITCH" ŞARKI SÖZLERİNİN TÜRKÇESİ

Her zaman istediğim her şeyi alıyorum

Ondan hoşlandım, samimi görünüyor

Onu görüyorum ve onu istiyorum

Onu görüyorum ve onu istiyorum

Onu istiyorum ve ona sahibim

Çünkü ben kötü bir kaltağım

Ona evet dedim

Yalnız olup olmadığımı sordu

Ona evet dedim

Sahildeyken

Ve hiçbir şey getirmedim

Gideceğini söyledi

Bugün uyumayacağız, bugün uyumayacağız…

Kötü bir kaltak olduğumu biliyor, kötü kaltak, kötü kaltak,